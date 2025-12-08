Com selo diamante, Campo Grande é única Capital com 100% em transparência programa nacional

Campo Grande (MS) tornou-se a única capital do Brasil a alcançar 100% da metodologia do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), conquistando a pontuação máxima entre milhares de municípios avaliados. Com isso, recebeu o Selo Diamante, o mais alto nível de reconhecimento. Na prática, isso garante à população acesso fácil, completo e confiável às informações públicas, fortalecendo a participação social e a confiança na gestão municipal.

A certificação foi entregue na última quinta-feira (4), em Florianópolis (SC), durante cerimônia promovida pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), com apoio dos tribunais de contas estaduais, incluindo o TCE-SC. A premiação avalia os portais públicos desde 2022 e reconhece os órgãos que mais se destacam em transparência e acesso à informação. Esse ano foi o primeiro, em que houve uma premiação com a entrega de troféu.

O PNTP avalia anualmente os portais de transparência de estados e municípios com base em critérios como clareza, atualização, acessibilidade e incentivo ao controle social. A faixa do Selo Diamante vai de 95% a 100%, mas apenas 27 municípios do Brasil atingiram a nota máxima. Entre as capitais, apenas Campo Grande alcançou esse patamar.

Ao todo, 2.911 portais públicos foram analisados em 2025. Destes, 997 receberam o Selo Diamante, 1.082 o Selo Ouro e 832 o Selo Prata, representando um avanço significativo em relação ao ano anterior.

A prefeita Adriane Lopes comemorou o reconhecimento. “Esse prêmio demonstra que estamos no caminho certo, com responsabilidade, transparência e compromisso com cada cidadão de Campo Grande.”

Além do destaque no PNTP, a Prefeitura também foi reconhecida no Prêmio Qualidade da Gestão MS 2025, na categoria “Primeiros Passos para a Excelência”, concedido pelo Instituto MS Competitivo. A conquista reforça o avanço da cidade em práticas modernas e eficientes.

Com mais esse reconhecimento, Campo Grande fortalece sua posição como referência nacional em gestão pública transparente, responsável e próxima da população.

