Com quatro mandatos, Mara Caseiro diz estar preparada para representar MS em Brasília

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) confirmou que irá deixar o partido para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Segundo ela, a decisão será tomada em conjunto com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o atual governador Eduardo Riedel (PP). “Há uma grande possibilidade de eu ingressar no PL, mas ainda não está definido. A janela partidária para quem tem mandato só abre em abril, então até lá sigo no PSDB”, afirmou.

Com quatro mandatos na Assembleia Legislativa, além da experiência como prefeita de Eldorado por dois mandatos e vereadora, Mara acredita que está preparada para representar Mato Grosso do Sul em Brasília. Ela destaca que, como deputada federal, teria mais condições de concretizar projetos, já que as emendas individuais no cargo superam R$ 40 milhões, contra os R$ 3,5 milhões destinados a cada deputado estadual.

Entre as principais bandeiras que pretende levar à Câmara Federal estão a defesa da produção rural, o fortalecimento da saúde pública nos municípios. “A base da nossa economia é a produção rural, e precisamos garantir melhores condições para pequenos, médios e grandes produtores. Também é essencial lutar por uma saúde mais próxima da população, porque é no município que as pessoas precisam de atendimento.”, ressaltou.

Mara Caseiro afirmou que seu objetivo é ampliar a rede de proteção às mulheres. “Nós avançamos muito, mas os índices de violência contra a mulher ainda são absurdos, gritantes. E, infelizmente, não conseguimos ir no cerne da questão. E eu entendo que estando na Câmara Federal, vamos poder trazer mais recursos pra ampliar essa rede de proteção à mulher”, concluiu.

Por Carol Chaves