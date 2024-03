Com homenagem a 52 mulheres, ALEMS reforça compromisso com igualdade de gênero

Em uma sociedade em que a balança do empreendedorismo ainda pende a favor dos homens, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reafirmou, na noite desta quarta-feira (27), o seu compromisso com a igualdade de gênero. Por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), a Casa de Leis realizou solenidade de concessão da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em reconhecimento às mulheres de negócios e profissionais da BPW de Mato Grosso do Sul. Foram homenageadas 52 mulheres.

Ao abrir a solenidade, o deputado Renato Câmara destacou a importância de prestar homenagem à BPW, entidade “que tem firmado compromisso em promover a igualdade de gênero, o fortalecimento feminino, primando pelo trabalho realizado em busca do melhor resultado e contribuindo de forma destacada para a inspiração, crescimento e aprimoramento de outras mulheres em qualquer área de atuação”.

O parlamentar considera que a homenagem à BPW se estende a todas mulheres “A BPW estimula o empreendedorismo, valoriza o trabalho intelectual, possibilita oportunidades e o empoderamento a várias mulheres”, disse. “Valorizar essa instituição significa valorizar todas as mulheres do nosso Estado”, acrescentou Renato Câmara, destacando a importância da realização da sessão solene no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Além do deputado Renato Câmara, compuseram a mesa de autoridades a presidente da BPW Campo Grande, Eliene Amorin da Costa, a presidente da BPW Dourados, Márcia Lopes Francischini Pozzi, a coordenadora do Comitê dos Direitos da Mulher da BPW Brasil, Ianê Milan, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que também integra a BPW, e a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel.

A prefeita Adriane Lopes enalteceu a importância da solenidade e do reconhecimento das mulheres pela Casa de Leis. “É uma noite especial, uma noite de celebração. Com essa sessão solene, realizada ainda no Mês das Mulheres, a Assembleia Legislativa faz mais que uma homenagem às mulheres sul-mato-grossenses. Essa solenidade demonstra o posicionamento desta Casa de Leis a favor da igualdade entre homens e mulheres”, discursou a prefeita. “Vamos seguir firmes, resilientes e celebrando cada conquista de cada mulher campo-grandense e sul-mato-grossense”, finalizou.

Dirigindo-se às homenageadas, a primeira-dama Mônica Riedel, salientou a importância do papel por elas desempenhado. “Mulheres da BPW, vocês abrem caminhos para outras mulheres de cada área que representam. Vocês são inspiração com o belo trabalho que fazem, porque uma coisa é um sonho sonhado sozinho e outra coisa é quando se sonha junto. Olhando o trabalho da BPW hoje, eu tenho certeza que vamos chegar a um horizonte muito melhor para as mulheres na nossa sociedade”, discursou.

Defesa da igualdade de oportunidades

Em seu discurso, a presidente da BPW Campo Grande, Eliene Amorin da Costa, fez uma retomada histórica da Associação e enfatizou que o seu principal objetivo “é defender a igualdade de oportunidades, eliminar toda forma de discriminação e encorajar as mulheres”. Eliene também falou sobre a relevância da Medalha do Mérito Legislativo. “Essa honraria não é apenas uma homenagem, mas também uma manifestação de gratidão pelas extraordinárias mulheres que tornam a nossa Associação mais forte a cada dia”, disse.

A presidente da BPW Campo Grande afirmou, ainda, que a homenagem desta noite também estimula o maior compromisso e responsabilidade das mulheres associadas da entidade. “Se por um lado, a comenda de honra ao mérito massageia o nosso ego e a nossa alma, por outro lado, aumenta o nosso compromisso, cobrando-nos mais responsabilidade perante nossa família, nossa Associação e nossa comunidade”, finalizou.

Com a voz embargada pela emoção do momento e por ter perdido o pai recentemente, a presidente da BPW Dourados, Márcia Pozzi, reforçou os agradecimentos pela iniciativa da Casa de Leis. “Estar presidindo a BPW Dourados me fez honrada e muito responsável, tanto que hoje faz nove dias que perdi meu pai – por isso peço desculpa por estar lendo este discurso feito à mão e pelo tom de voz embargada -, mas jamais deixaria de estar aqui junto com todas vocês”, iniciou Márcia.

Ela também falou sobre a felicidade da entidade que representa pela realização da solenidade desta noite. “A BPW Dourados se sente muito feliz com esse reconhecimento da Assembleia Legislativa, proposto pelo deputado Renato Câmara. E gostaria de finalizar dizendo que, inspiradas na nossa fundadora, Lena Madesin Phillips, que, em 1930, após 15 anos de trabalho, iniciou o legado de fé, visão e coragem, nós mulheres da BPW, seguiremos nossas trajetórias”, disse Márcia.

Fortalecimento da luta pela igualdade de gênero

Para a coordenadora do Comitê dos Direitos da Mulher da BPW Brasil, Ianê Milan, a iniciativa da Casa de Leis, por meio do deputado Renato Câmara, fortalece a luta pela igualdade de gênero.

“Esta comenda é um marco que reflete não apenas a excelência de cada uma de vocês, mas também o compromisso coletivo em fortalecer a igualdade de gênero e o empoderamento feminino”, discursou Ianê. “Que este momento não seja apenas uma celebração, mas também um estímulo para continuarmos avançando juntas, superando desafios e construindo um futuro mais justo e inclusivo para todas nós”, acrescentou.

Homenagens

Pela BPW, foram homenageadas 48 mulheres, entre as quais a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da ALEMS. A parlamentar, que não pôde estar presente, foi representada por Ana Paula Massarini, coordenadora de Ensino à Distância da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet da Casa de Leis. As homenageadas pela BPW são mulheres que atuam em várias áreas: comércio, agropecuária, segurança pública, direito, finanças, ensino superior, etc.

O deputado Renato Câmara homenageou três mulheres: a prefeita Adriane Lopes, a primeira-dama Mônica Riedel e a desembargadora Jaceguara Dantas. Também houve homenagem póstuma a Sandra Araújo Oliveira, ex-presidente da BPW Dourados.

O discurso em nome das mulheres que receberam a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo foi feito por Jussara Feltrin. “Este evento marca a importância das mulheres empreendedoras e de suas empresas. Não desejamos ser mais que os homens, mas sim estarmos em igualdade no trabalho.

Queremos aprender em conjunto, fortalecendo todas aquelas que ainda não descobriram o seu real valor. Tenho certeza que somos muito abençoadas e, com nosso esforço, contribuiremos para o desenvolvimento de um mundo melhor”, discursou.

A relação das homenageadas pode ser conferida ao fim desta matéria.

Sobre a BPW

Fundada na Suíça em 1930, a BPW está presente hoje em mais de cem países com mais de 40 mil associadas. A entidade realiza projetos de empreendedorismo, capacitação de lideranças e de responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida de mulheres em todo o mundo. No Brasil, são 1.122 associadas.

Com status consultivo na Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1947, a Associação tem representantes atuantes em diversas agências em Nova York, Viena e Genebra. Também participa de eventos internacionais públicos e privados, que discutem, apoiam e fiscalizam o desenvolvimento das políticas públicas para mulheres e cumprimento dos acordos internacionais.

Veja a relação das homenageadas:

Homenageadas pela BPW

Adriana Paula Cândido

Ana Cristina Franzoloso

Andreia Medeiros Rodrigues

Ariane Amorim Garcia

Bruna Garcia Braz Fernandes Silva

Celia Aparecida Zanetti

Cemiramis Lemos Borges

Cíntia Rotta

Clarice Tozzo

Clarice Zanoni Fontes

Cleuza Ananias Vasconcellos

Cristiane Iguma Câmara

Dayane Kita

Dayane Nascimento Fernandes Lupoli

Eliane Rodrigues Toniasso

Eliene Amorim da Costa

Elizabeth Rocha Salomão

Ely Silva de Oliveira Semmelroth

Evania Aparecida Dias Ribeiro

Gisele Pedrozo

Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti

Ianê Geny da Silva Milan

Irma Lupinetti

Jailaine Lucia Lima

Juliana Ap. Fleury Aranda

Jussara Feltrin Moraes

Karina Aparecida Santos Ribeiro

Mara Caseiro

Mara Regina Goulart Bosco

Márcia Lopes Francischini Pozzi

Maria de Lourdes Santos da Silva

Maria Guilhermina Pereira Ortiz

Maria Helena Nicoloso Bonotto

Maria Madalena de São José Sançana

Maria Vilma Ribeiro Rotta

Micaelle Dias Oliveira Waqued

Oldemira Tobias de Almeida

Rosani Ap Soares Ferreira Roza

Rosely Aparecida Molina

Rosidalva da Silva Alves Kuninari

Satie Jacqueline Taguchi Daniel

Sinedir Arruda de Amorim Kanashiro de Alem

Susana Guimarães de Paula

Thaianne Viana Barcelos

Thaisa Fernandes de Noronha

Tuani Rodrigues Azambuja Munhoz

Vanira Carolina Karling Diniz flores

Zélia Nolasco Freire

Homenagem póstuma

Sandra Araújo Oliveira, ex-presidente bpw Dourados

Homenageadas pelo deputado Renato Câmara

Adriane Barbosa Nogueira Lopes, prefeita de Campo Grande

Mônica Morais Dias Riedel, primeira-dama de Mato Grosso do Sul

Jaceguara Dantas da Silva, desembargadora

Com informações da Agência Alems.

