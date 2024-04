Chiquinho Brazão: Conselho de Ética da Câmara escolhe relator do processo de cassação nesta quarta

Nesta quarta-feira (17), o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve realizar um novo sorteio para definir a relatoria do processo de cassação do deputado Chiquinho Brazão (sem partido – RJ). Chiquinho é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol – RJ), em 2018, e está preso desde o dia 24 de março.

No dia 10 de abril, membros do conselho abriram o processo de perda do mandato e escolheram a lista tríplice, mas, Bruno Ganem (Podemos-SP), Ricardo Ayres (Republicanos – TO) e Gabriel Mota (Republicanos-RR) recusaram a relatoria (Rep. nº 4 de 2024). Agora, cabe ao presidente do colegiado, Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA), realizar um novo sorteio.

Ficam proibidos de serem escolhidos: pelas regras da Câmara, deputados de mesmo partido, bloco ou estado (parlamentares que representam o Rio) não podem assumir a relatoria. Apesar de ter sido expulso do partido em março, a presidência do conselho decidiu excluir nomes do União Brasil. Correligionários de Marielle também ficam impedidos, uma vez que o Psol é autor da representação.

Com informações do SBT News.

