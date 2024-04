Jamal Salem é eleito presidente do MDB municipal de Campo Grande em disputa acirrada

No início da noite de ontem (16), o diretório do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) em Campo Grande foi palco de uma eleição acirrada para a presidência municipal do partido. Com 42 dos 45 membros presentes no diretório da sigla, situado no Bairro Carandá Bosque, a votação foi marcada por expectativas e estratégias políticas.

O vereador Jamal Salem foi o escolhido, conquistando 14 votos válidos. No entanto, a competição foi disputada até o último momento, com Youssif Domingos recebendo 12 votos, Djalma Santana com 11 votos e Vanderlei da Silva Matos, conhecido como “Vanderlei Cabeludo”, obtendo 4 votos.

Em suas primeiras declarações após a eleição, o novo presidente, Jamal Salem, expressou sua determinação em fortalecer o MDB local e prepará-lo para as próximas eleições municipais. “Estamos nos fortalecendo e nos preparando para a próxima disputa, as eleições de outubro, e assim fazer a maior bancada de vereadores na Câmara Municipal”, afirmou Salem, destacando seus objetivos à frente do partido.

O ex-governador André Puccinelli desempenhou um papel crucial na contagem dos votos, ressaltando que independente do resultado, todos se unirão em torno do MDB. Puccinelli elogiou o grau de responsabilidade demonstrado pelos quatro candidatos durante o processo eleitoral.

Por sua vez, o presidente estadual do MDB e ex-senador, Waldemir Moka, enfatizou a mobilização do partido e a vitalidade de sua disputa interna. “O partido é orgânico. A disputa por quatro candidatos mostra que o partido está vivo”, comentou Moka. Ele também falou sobre os próximos passos do partido, destacando a organização da convenção para indicar os candidatos a vereadores, prefeito e possíveis alianças.

A eleição para a presidência do partido aconteceu após a saída de Ulisses Rocha, que deixou o MDB para se filiar ao PP (Progressistas) e assumir a função de secretário adjunto da Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais). Antonieta Amorim, ex-deputada estadual e vice-presidente do diretório, atuou interinamente até a realização da nova eleição.

