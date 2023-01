Chapa de consenso finalizada com participação de Reinaldo

Posse dos deputados amanhã vai reformular Legislativos de MS

A posse de deputados estaduais e federais de Mato Grosso do Sul irá reformular Câmaras de Vereadores de Campo Grande e Dourados. Os 24 deputados eleitos tomam posse amanhã (1º), e elegem a Mesa Diretora do Legislativo estadual. Na Câmara dos Deputados, também haverá posse dos 8 deputados e no Senado, Tereza Cristina (PP) assume uma vaga.

Na Assembleia Legislativa, o rito acontece com a participação do secretário de Governo, Pedro Caravina (PSDB), eleito para o cargo de deputado estadual. Ele que já tomou posse como secretário, vai ajudar na eleição da Mesa e, após o ato, pedirá a licença, dando lugar ao primeiro suplente, João César Mattogrosso (PSDB).

Mattogrosso, que é vereador de Campo Grande, disse ao jornal O Estado que vai renunciar ao cargo de vereador dando lugar a Ademir Santana (PSDB), seu primeiro suplente. No caso da Câmara Federal, Camila Jara (PT) renunciou como vereadora de Campo Grande e assume o cargo de deputada federal. A suplente Luiza Ribeiro toma posse como vereadora na quarta-feira (1º), às 8h30, no Plenário Edroim Reverdito.

Primeira suplente do PT, Luiza volta à Câmara após sete anos, já que ocupou o cargo entre 2013 e 2016. Nas eleições de 2020, ela obteve 2.030 votos. Luiza Ribeiro é formada em Direito. Foi secretária estadual de Justiça e Cidadania no Governo Zeca do PT.

Dirigiu a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande, e foi vereadora de Campo Grande de 2013 a 2016, sempre defendendo pautas relacionadas às mulheres, a cultura, sustentabilidade, comunidades indígenas, diversidade sexual e religiosa.

Dourados

De Dourados, Lia Nogueira (PSDB) também assume mandato de deputada estadual. Na cidade, há uma questão jurídica, e por enquanto é previsto que a radialista Tânia Cristina da Silva, primeira suplente do Partido Progressista, pelo qual Lia foi eleita em 2020, assuma a cadeira na Câmara.

Mesa Diretora

Ontem, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se reuniu com deputados da bancada para definir chapa consensual em disputa para a Mesa Diretora. A reunião foi a portas fechadas e ficou definido que o partido apoiaria Gerson Claro (PP) para presidente e Paulo Corrêa (PSDB) como primeiro-secretário.

“O PSDB é um partido da pacificação. Fomos buscar o consenso. Não é só nós, o PSDB, temos outros aliados, lideranças e partidos e vamos conversar para tentar uma chapa que respeite a proporcionalidade da casa com todos fazendo parte de cargos, comissões e espaços importantes na Assembleia”, disse o presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sobre a reunião dos deputados do partido. Azambuja ajudou no diálogo, e Mara Caseiro abriu mão de concorrer à presidência, assim como Jamilson Name da primeira-secretaria. Também ficou previamente definido que Pedro Kemp (PT) será o segundo-secretário, e Lucas de Lima (PDT) o terceiro-secretário. Renato Câmara (MDB) ficará como 1º-vice-presidente e Zé Teixeira (PSDB) como segundo-vice-presidente.

Posse

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abre as portas para a sessão solene de posse dos deputados estaduais que irão compor a 12ª Legislatura. O evento está marcado para quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, em Campo Grande.

Seguindo os dispositivos do Regimento Interno, os deputados diplomados se reunirão na sede da Alems em sessão preparatória, independentemente de convocação, para a solenidade de posse e também para a eleição da nova Mesa Diretora, que dirigirá os trabalhos nas duas sessões legislativas sequentes (2023 e 2024).

Serão recolhidos os diplomas e tomado o compromisso legal de todos os deputados. A eleição da Mesa Diretora será feita por votação nominal e aberta, à(s) chapa(s) ou a candidatos individuais, que devem ser registrados até o início da sessão.

Um mesmo deputado poderá figurar em mais de uma chapa apresentada, ou de forma individual ou avulsa, desde que concorrendo ao mesmo cargo eletivo – confira todos os detalhes no Capítulo II do Regimento Interno.

Ano legislativo

Já no dia 2 de fevereiro, às 9h, também na sede da Alems, será realizada a sessão solene de instalação da 1ª sessão legislativa (2023), com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), conforme prevê a Constituição Estadual. Haverá o hasteamento das bandeiras e a leitura da mensagem do Poder Executivo aos demais Poderes e ao povo, pelo novo governador.

Na manhã desta segunda-feira (30), estiveram reunidos os deputados Junior Mochi (MDB), Márcio Fernandes (MDB), Renato Câmara (MDB), Paulo Corrêa (PSDB) e Gerson Claro (PP), alinhando a chapa de consenso para a Mesa Diretora da 12° legislatura da Assembleia Legislativa.

Os deputados MDBistas fizeram a indicação do deputado Renato Câmara para compor a Mesa Diretora, ocupando a primeira-vice-presidência. A chamada chapa de consenso é composta pelos deputados Gerson Claro (PP) na presidência, Renato Câmara (MDB) primeiro-vice-presidente e Paulo Corrêa (PSDB) de 1° secretário.

Os deputados diplomados se reunirão na sede da Alems em sessão preparatória, independentemente de convocação, para a solenidade de posse e também para a eleição da nova Mesa Diretora, que dirigirá os trabalhos nas duas sessões legislativas sequentes (2023 e 2024).

