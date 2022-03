Chanceler Carlos França falará sobre consequências da guerra para o Brasil

A CRE (Comissão de Relações Exteriores) agendou para quarta-feira (6), às 10h, a vinda do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Na pauta, os impactos que o Brasil já vem sofrendo devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, como adiantou a presidente da CRE, Kátia Abreu (PP-TO), no dia 24, quando foi aprovada a vinda do ministro. Esses impactos se refletem na alta do preço dos combustíveis e do trigo, além de ameaças ao fornecimento de fertilizantes importados da Rússia.

— Poderemos nos aprofundar sobre os prejuízos para o Brasil no que diz respeito principalmente a fertilizantes e trigo, essas importações vitais para o Brasil. Somos muito dependentes da importação de trigo, principalmente da Rússia, mas somos fortemente dependentes de fertilizantes russos também. Os produtores brasileiros estão em polvorosa e com razão, não só por causa do fertilizante, mas diante da guerra com o aumento do petróleo — disse Kátia Abreu no dia 24.

França também poderá esclarecer qual é a real posição brasileira no conflito, segundo a senadora. Ela lembrou que o voto do Brasil na ONU foi contra a invasão russa. No entanto, na avaliação de Kátia, “ficou uma imagem dúbia, pois embora o Brasil tenha tomado essa atitude, houve comentários de autoridades brasileiras no sentido contrário”.

Com informações da Agência Senado.