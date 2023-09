Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD III será denominado “Márcia Zen”

O projeto de lei é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha

Foi aprovado o projeto de lei 11.089/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que denomina “Márcia Zen”, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD III, localizado na Avenida Manoel da Costa Lima, no Bairro Guanandi. A discussão e votação foi realizada na Sessão ordinária de quinta-feira (14).

Segundo o autor do projeto, Dr. Victor Rocha foi acatada a Deliberação n.º 867/2023/CSM, publicada no dia 31 de julho de 2023, do Conselho Municipal de Saúde/CMS, para prestar homenagem à Conselheira de Saúde e Redutora de Danos Marcia Gomes de Moraes “in memoriam”.

“Nossa homenagem a Márcia que foi defensora ferrenha do SUS e dos direitos das pessoas, que sua passagem por nossas vidas seja lembrada pelo compromisso e garra com que se posicionava, e pelo sorriso amplo que dirigia a todos os que a cercavam. Nossa melhor forma de homenageá-la é dar continuidade a suas lutas ajudando a transformar a realidade, como era seu desejo”, pontuou Dr. Victor Rocha.

Márcia Zen atuou no movimento de luta contra a AIDS, pertenceu ao Conselho Municipal de Saúde (2013 – 2015, 2015 – 2017, 2017 – 2021) como conselheira e membro da Comissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS e Comissão de Promoção da Equidade e Redução de Danos no SUS, além disso, foi do Conselho Local de Saúde da UPA Leblon e do Conselho do Distrito Sanitário da Região do Lagoa. Participava do FORSUS – Fórum das Entidades de Usuários do SUS através do MESCLA.

Era Redutora de Danos trabalhando com a Associação Águia Morena de Redução de Danos no município de Campo Grande/MS e integrava a Associação Brasileira de Redução de Danos – ABORDA. Participou ativamente no processo de construção das etapas das conferências de Saúde, Municipal, Estadual e Nacional como conselheira e delegada em 2015 e 2019. Márcia ainda compôs a Coordenação da Articulação Nacional de Aids (Anaids).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.