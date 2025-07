Celso Abrantes é eleito prefeito de Bandeirantes

Candidato obteve 2.486 votos em eleição suplementar

Neste domingo (6), a eleição suplementar no município de Bandeirantes apontou a vitória de Celso Abrantes (PSD) como prefeito da cidade.

A confirmação da vitória aconteceu após 91,40% das urnas serem apuradas. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que o candidato estava matematicamente eleito às 16h42 (horário local).

No total, a votação se encerrou com 53,90% dos votos de 100% das urnas apuradas. Celso obteve 2.486 votos, já a candidata Tatiane Maria Miyasato (MDB) ficou em segundo lugar, com 40,24% dos votos, um total de com 1.856 votos. O candidato Flavio Paiva (DC) recebeu 270 votos com 5,85% dos votos.

Na cidade 6,6 mil eleitores estavam aptos a votar e não foram registrados pelo TRE-MS boca de urna ou compra de votos.

No pleito realizado em 2024, Álvaro Urt (PSDB) foi eleito para o Executivo Municipal, mas teve candidatura indeferida por inelegibilidade. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgou o recurso de Álvaro Urt. Abrantes havia ficado em segundo lugar na disputa com Urt.

