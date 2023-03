CCJ da Câmara da Capital aprova 25 projetos

Na Capital, os vereadores da CCJ (Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final) decidiram na última terça (28) regular a tramitação de 25 projetos e pelo arquivamento de outros sete que deram entrada na Casa.

Uma proposta será analisada em outra data após pedido de vista. Além disso, um projeto foi para recurso, já que a decisão pelo arquivamento não foi unânime na Comissão.

As reuniões públicas, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Municipal, tiveram início em 2021, ano em que a CCJ analisou 608 projetos de lei.

O presidente do colegiado, vereador Otavio Trad viu como positivo.

