Casa Branca diz que Brasil está do “lado oposto” da comunidade global

Segundo o site Metrópoles, a porta-voz da Casa Branca criticou a “solidariedade” prestada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia durante o encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, nessa quarta-feira (16/2). Segundo palavras de Jen Psaki, secretária de Imprensa ddo presidente Joe Biden, o Brasil está “do lado oposto da maioria da comunidade global”.

A frase foi dita durante coletiva, após um dos jornalistas questionar qual teria sido a reação do presidente dos Estados Unidos aos recentes comentários feitos por Bolsonaro em seu encontro com Putin.

Durante viagem ao país russo. Bolsonaro afirmou ser solidário à Rússia, que ameaça invadir o país vizinho, a Ucrânia. Putin está no centro de uma grande crise de segurança, com uma intensa tensão com o Ocidente.