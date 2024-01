Carlos Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve prestar depoimento nesta terça-feira (30), na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente, a ida de Carlos à PF não tem relação com a operação Vigilância Aproximada, que investiga o esquema de espionagem ilegal na Abin e teve nova fase deflagrada nessa segunda (29).

Nas redes sociais, Wajngarten afirmou que o depoimento diz respeito a ameaças feitas contra Jair Bolsonaro.

Nessa segunda-feira, a PF fez buscas em endereços ligados a Carlos Bolsonaro e assessores. Depois da operação, o vereador publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o ambiente vistoriado pelos agentes da PF.

No total, a PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiás e na Bahia. As medidas judiciais foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com Moraes, os alvos da operação formavam o núcleo político na estrutura paralela da Abin.

Com informações do SBT News.

