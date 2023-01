Carlão defende cortes para funcionar máquina pública

“Na minha opinião, ela fez certo em exonerar e depois nomear o necessário para a máquina funcionar”, disse o presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), sobre as exonerações de comissionados pela prefeita, Adriane Lopes (Patriota).

Ao jornal O Estado, o vereador pontuou que a Casa de Leis não interfere nas decisões do Executivo, e que as exonerações cabem apenas à prefeita. “Como presidente da Câmara não posso intervir. Acho que ela tem que fazer gestão, saber quem é quem.

E o que queremos é trabalho e dedicação, agora, se tiver algum excesso de pessoal em alguma secretaria, acho que tem de diminuir as despesas com o pessoal.” No dia 30 de dezembro, Lopes exonerou cerca de 1.700 comissionados e disse, no início desta semana, que pretende não renovar os contratos de 20%.

Rayani Santa Cruz

