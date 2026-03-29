Caravina fica no PSDB e fala em disputar governo em 2030

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) afirmou que decidiu permanecer no partido após avaliar convites de outras siglas e o cenário de formação de chapas para as próximas eleições.

Segundo a declaração feita durante o Café com Política, a permanência foi definida após conversas com lideranças e com a base política, além da avaliação de que pode contribuir na montagem de uma chapa competitiva. A prioridade, de acordo com o deputado, é ajudar na organização da legenda e disputar a reeleição.

Caravina também comentou a insatisfação de vereadores em relação à composição interna do partido. Ele disse que o tema ainda está em discussão e deve ser ajustado com a definição dos pré-candidatos e o tamanho da chapa. O descontentamento é devido ao fato de que os parlamentares municipais acreditam que com a permanência de Caravina, Jamilson Name e Lia Nogueira e a ida do Paulo Corrêa para a sigla, dificultam a alçada à uma cadeira no Legislativo estadual, devido ao quantitativo de vagas e a disputa com políticos que já têm o mandato estadual.

O deputado afirmou ainda que a expectativa é que o PSDB consiga eleger entre quatro e cinco deputados estaduais e até dois federais no Estado.

Durante a entrevista, Caravina também falou sobre planos futuros e admitiu que pretende disputar o Governo de Mato Grosso do Sul em 2030, mas ressaltou que a construção desse projeto depende dos próximos anos.“Tenho essa pretensão sim. Vou tentar me planejar e me preparar pra isso. Minha intenção é fazer uma boa reeleição, me aprofundar mais em Campo Grande e formar grupo”, declarou.

Segundo ele, o projeto para o Executivo passa por fortalecimento político e articulação. O deputado disse ainda que já tratou do tema com o governador Eduardo Riedel, mas afirmou que não há definição no momento.

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