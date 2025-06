Caravina articula permanência no PSDB com foco 2026

Ao contrário de outros membros do PSDB que são detentores de mandatos e que já se movimentam para deixar o partido, o deputado Pedro Caravina manifestou intenção de permanecer na nova sigla que surgir a partir da incorporação do Podemos. “O partido não vai permanecer com o tamanho que tem hoje. A dispersão será natural, principalmente se houver janela. Mas, com organização e liderança, ainda é possível manter uma estrutura consistente em Mato Grosso do Sul”, afirmou o parlamentar.

“Sou filiado há anos, fui prefeito e hoje sou deputado pelo PSDB. Tenho interesse em continuar, mas é preciso que o partido tenha uma diretriz clara, competitiva, e esteja inserido no arco de alianças que irá apoiar a reeleição do governador Riedel”, explicou. O deputado acredita que a construção partidária deve partir de quem realmente deseja permanecer na legenda. Segundo ele, não faz sentido adiar mudanças inevitáveis para o ano que vem, correndo o risco de surpresas que dificultem a formação de chapas competitivas.

A possível fusão abre espaço para uma debandada de lideranças com mandato, e Caravina defende que os filiados tenham liberdade para trocar de sigla sem o risco de perder o cargo. Para ele, é melhor que essa movimentação ocorra agora, antes do período eleitoral de 2026, o que daria tempo para reorganizar as chapas e abrir espaço para novas lideranças.

Caravina revelou que discutiu o tema com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, durante a convenção, e defendeu a abertura de uma janela partidária para acomodar a nova configuração política que pode surgir com a fusão. Atualmente, o PSDB é a maior força política do Estado, com três deputados federais, seis estaduais, mais de 45 prefeitos e mais de 300 vereadores. No entanto, as conversas entre lideranças tucanas e outros partidos, como PP e PL, indicam possíveis mudanças de rumo. O próprio governador Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, que preside a sigla no Estado, têm mantido diálogo com outras legendas.

Soraya Tronick

Como presidente do regional do Podemos , a senadora Soraya Thronicke também chegou a anunciar oficialmente que iria comandar a Federação que era a proposta inicial para a união entre com o PSDB mas, agora o processo de incorporação não se definiu com quem quem ficará o comando da nova sigla. Thronick tem concedido entrevista assegurando que qualquer que seja o desfecho desta aproximação entre as duas siglas será candidata ao Senado mas em relação a direção regional ela ainda não falou quanto a orientação que deverá seguir.

As incertezas quanto a permanencia do atual governador de Mato grosso do Sul, Eduardo Riedel, e do ex-governador e atual presidente regional dos tucanos Reinaldo Azambuja.

Pelo menos por enquanto Reinaldo Azambuja não deu sinais de que preten deixar a sigla antes do fim do ano para se filiar outro partido mesmo já tendo recebido convite do PSD e do PL. Eduardo Riedel também segue com futuro indefinido sendo que admite negociações para deixar o PSDB e entrar no PP e no PSD mas, ao mesmo tempo participou ativamente da Comvenção Nacional que decidiu pela união com o Podemos.

