Candidatura a prefeito de Campo Grande está nas mãos de André, afirma Moka

Presidente do MDB, ex-senador diz que mantém conversas com o PSDB

O ex-governador André Puccinelli vai definir se ele será o candidato do partido em Campo Grande, conforme o presidente regional do MDB, o ex-senador Waldemir Moka, que esteve na redação do jornal O Estado de MS e concedeu entrevista. Para ele, essa é a hora de o partido apresentar nomes e verificar o potencial das candidaturas e mais à frente decidir as alianças.

O ex-governador André Puccinelli vem se configurando em todas pesquisa eleitorais como a principal liderança para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Dessa maneira, o presidente estadual do partido, Waldemir Moka, esclarece que a decisão final caberá a André sobre disputar ou não o pleito. Moka ainda lembrou que o MDB está aliado ao PSDB, mas onde houver candidatura forte terá chapa única ou como cabeça de chave.

“Primeiramente, definimos que o PSDB será nosso aliado preferencial, mas que onde tivermos candidatos potencialmente fortes vamos entrar na disputa, mas a decisão cabe aos próprios candidatos e aos diretórios municipais”. Ao fazer essa afirmação, Moka acredita que esse é o momento de o MDB se reencontrar com o PSDB, mas agora retribuindo o apoio que recebeu em muitas disputas eleitorais.

“Eu e o ex-governador André Puccinelli estamos conversando com o ex-governador Reinaldo Azambuja, hoje presidente do PSDB e com o secretário-geral do partido dos tucanos, Sérgio de Paula, e avaliando permanentemente o quadro das candidaturas.” Moka acredita que uma definição deve ficar somente para meados de 2024, uma vez que, pela legislação eleitoral, as chapas só devem ser definidas durante o mês de julho, quando devem acontecer as convenções partidárias.

Chapas proporcionais

Em Campo Grande, além da definição do ex-governador André Puccinelli, o MDB, que se for candidato tem um peso eleitoral já comprovado em todas as pesquisas, ainda deve ser levado em conta se a chapa proporcional for bem atraente, uma vez que não conta com um muitos candidatos pesados, o que facilitaria para novas lideranças. “Hoje temos o Dr. Jamal Salen e o Loester Nunes como nomes mais conhecidos, mas o partido conta com uma estrutura que lhe possibilitará obter mais vagas”, concluiu Moka.

Dourados

Em relação ao segundo maior colégio eleitoral, que é Dourados, o MDB tem hoje o nome do deputado estadual Renato Câmara como um dos pleiteantes à disputa local. Da mesma maneira, Waldemir Moka deixou claro que a decisão da disputa ficará a cargo dele e do diretório municipal.

