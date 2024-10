Candidato a vereador, Dr. Luiz Corrêa quer melhorar transporte e ‘terceirizar’ Saúde e Educação

Com propostas ousadas, principalmente na área da Segurança, o advogado Dr. Luiz Corrêa (PRD), é candidato a vereador e diz que é “um cidadão que busca os melhores direitos para todos”. Postulante a uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande propôe a criação do Corpo de Bombeiros Municipal e terceirização da Saúde e Educação.

Dr. Luiz Corrêa foi candidato a vereador em 2016, sem conseguir exercer mandato, mas com experiência adquirida na advocacia, ele se diz mais experiente.

“Fui analisando a conjuntura e dessa vez eu percebi que era o momento para me candidatar novamente. Eu me sinto mais preparado, conheço melhor as leis e os trâmites burocráticos do direito administrativo”.

Uma das áreas de preocupação do candidato é a Mobilidade Urbana, por isso Dr. Luiz quer liberar o uso das vans no transporte coletivo. “Quando liberar as vans, o usuário não será obrigado a pegar somente o ônibus e pode pode pedir uma van para ir a qualquer lugar da cidade, para o Centro, Nova Lima, Moreninhas, Jardim Tarumã, etc”.

Além da adequação do transporte público, candidato quer acabar com “excesso de multa de trânsito”. “Já tivemos problema de radar no qual o município gastou mais de R$ 25 milhões, é um dinheiro que poderia ser usado para tapar buraco no asfalto, e esse desperdício de dinheiro com multas e com radares está causando acidentes”, alegou.

Outro ponto levantado é a retirada dos pontos de ônibus que estão na rua Rui Barbosa, na rua Brilhante. ‘Eu quero retirá-los, porque vários motociclistas foram ceifados em suas vidas, e a vida de um motociclista vale mais do que milhões de reais”. O candidato também propõe reduzir o número de quebra-molas.

Para solucionar problema de rodoviária abandonada, candidato sugere a transformação das fundações em escolas e hospitais.

O advogado também explicou uma de suas lutas é pela terceirização da Saúde e Educação. “Muitas vezes a prefeitura não precisa montar uma escola ou um hospital, podendo alugar uma vaga num hospital particular e põe o paciente ali. Aluga uma vaga na escola particular e põe o aluno ali.

Sai mais barato do que montar a escola pública ou o hospital público, chama-se terceirização da Saúde e da Educação. Então, o projeto de terceirização também faz parte das nossas propostas”

“Agora, quanto à questão da segurança. Eu vejo que muitas vezes o problema da segurança ele precisa de mais rondas da Guarda Civil Metropolitana, eles ficam no gabinete deles, a gente praticamente não vê viatura fazendo ronda. E, de vez em quando, você ainda vê o guarda municipal fazendo ronda de bicicleta. Como que um guarda municipal vai pegar um suposto criminoso, por exemplo, com uma bicicleta? E eu tenho também um projeto para ter uma cavalaria da Guarda Municipal, igual a Polícia Militar”, segundo ele, os animais também poderiam ser utilizados em equoterapia.

Sem esquecer do meio ambiente, Dr. Luiz lembra dos altos índices de queimadas e diz que quer contribuir para a criação do Corpo de Bombeiros Civil de Campo Grande.

“Para atender os problemas dessas queimadas. Porque está tendo muito incêndio em terreno baldio, está gerando muita fumaça e Campo Grande precisa ter um Corpo de Bombeiro Civil e a Lei permite, com direito a concurso público para ingresso”, lembrou. “Eu me vejo como um cidadão que busca os melhores direitos para todos”.

Por Carol Chaves

