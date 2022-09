Candidata a Deputada Federal, Sargento Betânia trabalha pelo futuro e segurança de MS

Conservadorismo, oportunidades, juventude, saúde e segurança. Estas são as palavras-chaves defendidas pela candidata a Deputada Federal pelo PL (Partido Liberal), Sargento Betânia. O número escolhido pela especialista em Segurança Pública e de educação dos Direitos Humanos, para estas eleições, é 2223.

Com fundamentos concretos, a candidata acredita na redução da idade mínima necessária para trabalhar, mais cursos técnicos e escolas cívico-militares para os jovens. Segundo ela, a educação e a orientação da nova geração são fundamentais para o futuro.

“Como candidata, penso em projetos sociais voltados a prevenção ao mundo do crime, também quero dar condições profissionais para que estes jovens tenham um direcionamento na sociedade. Desde ser um bom cidadão, até a busca de sua escolarização e profissionalização”, declara.

Mercado de trabalho e reforma tributária

“O jovem de hoje será o adulto de amanhã e, para se chegar no mercado de trabalho, ele deve estar preparado. Caso o oposto, ele desiste na metade do caminho. Também quero bater na teclar da reforma tributária, que acaba refletindo na entrada de novas indústrias, empresas e até mesmo fortalece as empresas já existentes do nosso Estado, promovendo a geração de empregos, renda e dignidade para o povo sul-mato-grossense”, defende.

Pela Polícia Militar, a candidata viu pessoalmente a falta de oportunidades em Campo Grande. “Há 15 anos realizo o trabalho voluntário e independente em escolas, igrejas e bairros, visando a prevenção às drogas, com orientação ao fortalecimento familiar para evitar violência doméstica.”

“Nos patrulhamentos, chegam até nós o jovem que já trafica e consome drogas, ou comete outros crimes. Porém, o representante público deve ter um olhar para a prevenção, pois é mais eficiente. A prevenção evita que o jovem entre no mundo das drogas. Depois que ele está lá, é muito mais caro e mais difícil realizar mudanças.”

Valorização da segurança pública

No campo da segurança, a candidata Betânia defende a carreira única para as autoridades, além da questão do piso salarial. “A carreira única deve valorizar quem já está na instituição, dá também uma equidade na hora de realizar um concurso e deve aproveitar mais a experiência do profissional que já está na instituição, que conhece o trabalho e já sabe como são os regramentos.”

“Com essa ferramenta, o profissional de segurança pública será muito mais célere, trazendo a justiça para quem está na corporação. Devemos aproveitar esse profissional, com todo o conhecimento que ele tem, em detrimento da população”, explica.

Referente ao piso salarial, ela defende que haja uma isonomia salarial. Sendo que, atualmente, cada estado possui uma política salarial para os profissionais de segurança pública e, muitas vezes, resulta em prejuízo para eles, visto que alguns estados possuem o índice de criminalidade maior, mas recebem menos do que outros estados.

Chega de privilégios nos presídios

Durante a entrevista, a candidata conta ser muito taxativa na questão de responsabilizar criminosos e que criou a campanha” Presídio não é motel”, divulgada em suas redes sociais. (Instagram: @Sargentobetânia)

Além de outros benefícios, Betânia é contra o direito dos presidiários de terem visita íntima, de cunho sexual. “Sou contra, acredito que isso seja um privilégio. Muitos deles se utilizam dos serviços de prostitutas., mulheres que se prestam ao serviço de informante, levam celulares, drogas, levam e trazem informações para abastecer o crime de fora da cadeia.”