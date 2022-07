Candidata do União Brasil assina carta compromisso com peritos Foerenses do MS

Nós últimos dias candidaturas foram oficializadas com as convenções e dentre elas a candidatura ao governo do Estado, deputada federal de Rose Modesto (União Brasil MS).

Como candidata ela assinou, nesta quinta-feira (28), carta-compromisso com o Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do Estado de Mato Grosso do Sul (SINPOF-MS) contendo dez sugestões para melhoria da categoria para serem implementadas caso seja eleita, tais como valorização da classe, implementação de projeto de política remuneratória que contemple a capacitação do servidor, além de valorização salarial e estrutural.

“Eu sou servidora pública e a valorização do servidor é uma das minhas bandeiras. Temos que dar prioridade para a valorização salarial dos peritos oficiais. Se o servidor trabalha bem remunerado com o coração, a população e o governo saem ganhando”, explica Rose Modesto.

Neste sábado, outros dois pré candidatos devem oficializar suas candidaturas: Ex-prefeito Marquinhos Trad e Giselle Marques candidata pelo PT. As convenções acontecerão na manhã deste sábado (30).