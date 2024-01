Campo Grande também terá ato em defesa da democracia

Após o presidente Lula (PT) pedir atos regionais para marcar um ano dos atos em 8 de janeiro, entidades sindicais, movimentos sociais e grupos políticos de esquerda programaram, para segunda-feira (8), em Campo Grande, o ato “O Brasil se une em defesa da democracia”.

O evento acontecerá na sede do Sinttel-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações), a partir das 17h. Na oportunidade, será lido o Manifesto da Sociedade Sul-Mato-Grossense em Defesa da Democracia – Golpe Nunca Mais. Segundo os organizadores, a iniciativa tem como objetivo marcar a posição contra qualquer nova tentativa de ataque à democracia.

“As forças democráticas do nosso país que estiveram na luta pra evitar aquele golpe, do dia 8 de janeiro de 2023, que não respeitava a vontade da população, que elegeu um governo novo, irão fazer atos públicos no país, em todas as capitais, pra lembrar esse momento e que o país evite novamente esse tipo de ação. O Brasil tem uma vocação democrática, mas infelizmente ainda persistem setores da sociedade que insistem em buscar uma ditadura, que não é uma vocação do nosso país.”, disse Agamenon do Prado, presidente do diretório do PT em Campo Grande.

O ato está sendo convocado por entidades sindicais, entre elas a CUT-MS e o Sindjor MS, movimentos sociais, representantes do Poder Judiciário, partidos políticos e por várias outras entidades representativas da sociedade civil de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, será lido o Manifesto da Sociedade Sul- -Mato-Grossense em Defesa da Democracia – Golpe Nunca Mais. Já, os partidos e grupos de direita não têm nenhum evento programado para lembrar o 8 de janeiro.

8 de janeiro

Os ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foram uma série de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público cometidos por uma multidão de extremistas que invadiu edifícios do governo federal em Brasília, com o objetivo de protestar contra a eleição do presidente Lula. Os partidos de esquerda acusaram os grupos bolsonaristas pelas invasões e os bolsonaristas, por sua vez, alegaram que os depredadores eram militantes de esquerda infiltrados.

Serviço: Evento: “O Brasil se une em defesa da democracia” Horário: 17h Local: Sinttel-MS, na rua José Antônio, 1.682, Centro.

por Daniela Lacerda

