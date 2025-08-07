Campo Grande sedia seminário sobre novo Plano Nacional de Educação com presença de Tabata Amaral e Dagoberto Nogueira

Na manhã desta quinta-feira (7), os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) participaram de uma coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional de Campo Grande para anunciar o Seminário Estadual do Plano Nacional de Educação (PNE), que acontece às 13h30 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O evento integra uma série de encontros estaduais que visam ouvir representantes da sociedade sobre os rumos da educação brasileira nos próximos 10 anos.

Relatora do novo Plano Nacional de Educação, Tabata percorre o país com a missão de construir um relatório democrático e participativo. Em sua fala, ela destacou que o novo PNE é uma oportunidade histórica de reverter os baixos índices educacionais do Brasil, reconhecendo que a maioria das metas do último plano, que vigorou entre 2014 e 2024, não foi cumprida.

“Educação ainda não dá voto. Mas esse Brasil só será justo quando cada criança e jovem tiver oportunidade. O último plano sequer chegou a ser implementado plenamente. O novo PNE precisa envolver prefeitos, governadores e garantir o monitoramento ano a ano, não só a cada década”, afirmou Tabata.

Segundo a deputada, o documento em elaboração trata de toda a cadeia educacional, da creche à pós-graduação, e inclui pautas como educação inclusiva e o ensino técnico. Ela enfatizou que o novo plano precisa ser mais claro, com prazos definidos e metas realistas.

“Temos uma janela demográfica única. Ou investimos agora em professores, ensino técnico e recuperação dos estudantes, ou perderemos mais uma geração”, alertou.

Tabata também informou que o relatório final deverá ser aprovado pela Câmara dos Deputados até setembro. A expectativa é que o novo PNE entre em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Dagoberto Nogueira, que coordena o seminário estadual em Mato Grosso do Sul, reforçou o convite para a participação de entidades, secretários municipais e demais representantes da área.

“A Tabata foi unanimidade na Comissão de Educação por sua trajetória e preparo. Ela quer ouvir todos, e esse seminário vai ser uma grande oportunidade para os sul-mato-grossenses contribuírem com propostas concretas”, afirmou.

O deputado também exaltou os avanços da educação estadual. Segundo ele, 63% das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul já funcionam em tempo integral, o que coloca o estado como o segundo do país nesse quesito, atrás apenas do Ceará.

“Estamos crescendo rápido e, em breve, devemos ultrapassar o Ceará. Isso mostra que estamos no caminho certo”, completou Dagoberto.

O seminário desta quinta-feira faz parte de um ciclo de 27 encontros estaduais e 18 audiências públicas nacionais. Tabata destacou que mais de 3 mil emendas já foram recebidas, fazendo do novo Plano Nacional de Educação uma das construções legislativas mais participativas da história recente do Congresso Nacional.

