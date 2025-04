Campo Grande garante atendimento integral à mulher com foco na endometriose, com autoria do vereador e mastologista Dr. Victor Rocha

Foi sancionada em Campo Grande a Lei Municipal nº 7.400/2025, de autoria do vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, que estabelece diretrizes para o atendimento integral à mulher com foco na endometriose. A medida é um marco na saúde pública da Capital e representa um avanço na luta pelos direitos e pela dignidade das mulheres.

Especialista em saúde da mulher, Dr. Victor Rocha tem se destacado pela atuação firme em defesa de políticas públicas que ampliem o acesso a diagnóstico e tratamento de doenças que afetam milhões de brasileiras. Agora, com a sanção da nova lei, Campo Grande passa a contar com uma legislação específica que garante prevenção, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e apoio psicológico às mulheres com endometriose.

“A endometriose é uma doença que afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil, muitas vezes com sintomas incapacitantes. A demora no diagnóstico, que pode ultrapassar 7 anos, é um dos maiores desafios enfrentados por essas pacientes. Essa lei tem como objetivo mudar essa realidade e garantir atendimento digno, humanizado e ágil”, afirmou o Dr. Victor Rocha.

A nova legislação determina que a rede pública ofereça:

• Campanhas educativas e de conscientização sobre a doença;

• Exames clínicos e de imagem para diagnóstico precoce;

• Tratamento médico e cirúrgico especializado;

• Consultas periódicas para acompanhamento contínuo;

• Capacitação dos profissionais da saúde para identificação e manejo da endometriose;

• Acesso ao atendimento psicológico, considerando os impactos emocionais da doença.

Além disso, a lei incentiva parcerias com universidades, entidades médicas e organizações da sociedade civil para desenvolver estudos, formar profissionais, criar grupos de apoio e realizar campanhas de sensibilização.

Com mais de 20 anos dedicados à saúde da mulher, Dr. Victor Rocha já zerou filas de espera por consultas e exames de mama pelo SUS e lidera o projeto Casa Rosa, referência nacional no diagnóstico precoce do câncer de mama. Agora, com a Lei 7.400/2025, ele amplia sua atuação para garantir atenção integral também às mulheres que convivem com a endometriose.

