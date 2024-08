Câmara Municipal será palco de audiência pública para discutir a implantação do Hospital Municipal em Campo Grande

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande realizará nesta sexta-feira (16), uma audiência pública para debater a construção do Hospital Municipal. A reunião está marcada para as 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha, ressaltou a importância do evento: “Defendo há anos a ampliação dos leitos hospitalares em nossa cidade, mas é fundamental que a implantação do hospital municipal siga rigorosamente as regulamentações estabelecidas pelo SUS, como a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Queremos ampliar o debate para toda a sociedade campo-grandense. A saúde pública de qualidade que defendemos passa pela transparência e pelo respeito às normas vigentes”.

Segundo o vereador e médico Dr. Victor Rocha, a construção do complexo hospitalar foi anunciada em setembro do ano passado, porém, até a presente data, nem a Câmara Municipal nem o Conselho Municipal de Saúde têm conhecimento de como será o hospital. “O papel do vereador é fiscalizar. Temos o dever de participar do ordenamento financeiro que garanta os recursos necessários para a obra e manutenção do hospital. Queremos saber sobre os profissionais de saúde que irão trabalhar na localidade e ter o direito de participar dessa implantação. Nossa cobrança é para que tal anúncio seja, de fato, em benefício da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para ter acesso ao tratamento que tanto necessita”, finalizou o parlamentar tucano.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luís (vice-presidente), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

O objetivo principal da reunião é que a Secretaria Municipal de Saúde apresente, de forma clara e detalhada, o projeto de implantação do hospital. A expectativa é que a audiência pública proporcione um espaço para o esclarecimento de dúvidas e a discussão de sugestões que possam contribuir com a melhorar a qualidade da saúde pública em Campo Grande.