Câmara de Dourados abre debate sobre “Abril Azul”

O Poder Legislativo douradense abre debate sobre Educação Especial na Câmara de Dourados, e realiza amanhã (05) o primeiro encontro no plenarinho da Casa de Leis que vai tratar sobre o tema. O mês é conhecido como “Abril Azul”, e trata da conscientização sobre o autismo.

Em fevereiro deste ano, o vereador Elias Ishy (PT) protocolou um documento no Ministério Público para esclarecimentos quanto à contratação de profissionais para a educação especial na Rede Municipal de Educação, e tem fiscalizado a Prefeitura sobre o assunto. Na sessão do último dia 28, ele também encaminhou um requerimento com diversos questionamentos para explicações da secretaria responsável, a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Além do processo seletivo e das questões pedagógicas, as indagações tratam das legislações que amparam os servidores, os estagiários e as crianças, bem como do planejamento e da gestão. Ishy recebeu, recentemente, representantes do Grupo “Juntos Somos Mais Fortes”, de mães e pais de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras deficiências, que sofrem anualmente com falta de políticas públicas de inclusão educacional, que também fizeram denúncia ao MP (Ministério Público) e estão na luta pelos direitos dos filhos.

De acordo com o Grupo, “falta professor de apoio especializado, concursos, uma política de inclusão em sala de aula e ambiente escolar, familiar e profissional, bem como a participação da comunidade e o controle social da implementação, acompanhamento e avaliação”. Os pais também apontam “a falta de suporte e atualização dos professores regentes e infraestrutura precária, como para trocadores, banheiras, colchões/locais para troca de fraldas e rampas”.

Para participar da atividade, além dos pais e mães, foram convidados representantes do Ministério Público, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local e das universidades.

Com informações da Assessoria