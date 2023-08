Câmara de Campo Grande já empossou quatro suplentes

A Câmara de Vereadores de Campo Grande passou por mudanças significativas em sua composição, nesta legislatura, evidenciando que nem sempre os primeiros eleitos ocupam as cadeiras durante os quatro anos de mandato. Desde as eleições de 2020, quatro vereadores eleitos cederam seus lugares aos respectivos suplentes, proporcionando uma verdadeira dança das cadeiras no cenário político.

Os vereadores João César Mattogrosso (PSDB), Camila Jara (PT), Sandro Benites (Patriota) e João Rocha (PP) foram substituídos pelos suplentes Ademir Santana (PSDB), Luíza Ribeiro (PT), Paulo Lands (Patriota) e Claudinho Serra (PSDB), respectivamente. Essa alternância de ocupantes nas vagas da Câmara tem chamado a atenção da população e demonstra que a representação política pode sofrer mudanças, ao longo do mandato.

Com 29 vereadores em sua composição, a Câmara de Vereadores de Campo Grande tem presenciado uma série de alterações nessa legislatura, iniciada em 2021, após as eleições. Muitos vereadores, eleitos em 2020, decidiram disputar as eleições de 2022 e conquistaram mandatos de deputados, além de serem empossados como secretários na Prefeitura de Campo Grande. Essa movimentação política tem impactado diretamente a ocupação das cadeiras na Câmara e tem proporcionado oportunidades para que os suplentes assumam seus postos.

Primeira mudança

O primeiro a “subir” de posto foi o vereador João César Mattogrosso, que foi empossado como deputado estadual na Assembleia Legislativa, em fevereiro deste ano. João César era o primeiro suplente do deputado eleito Pedro Caravina, que assumiu a Secretaria de Governo, a pedido do governador Eduardo Riedel (PSDB). Ele renunciou ao mandato de vereador para ocupar cargo na Assembleia. Com essa alteração, o beneficiado foi o primeiro suplente, vereador Ademir Santana, que assumiu o posto na Câmara.

Camila Jara também teve que deixar seu mandato na Câmara, pois foi eleita deputada federal e empossada na Câmara dos Deputados, em fevereiro. Ela renunciou ao mandato de vereadora e, para ocupar seu lugar, assumiu Luíza Ribeiro, que agora representa o Partido dos Trabalhadores, na Casa de Leis. Além disso, Ribeiro é a única mulher, na Câmara da Capital.

Outro caso interessante é o do vereador licenciado Sandro Benites, que foi empossado secretário municipal de Saúde, em Campo Grande, em 5 de dezembro de 2022, pela prefeita Adriane Lopes. Essa nomeação resultou no chamamento de Paulo Lands, primeiro suplente do Patriota, para ocupar a vaga na vereança.

Por último, temos o caso de João Rocha, que inicialmente estava filiado ao PSDB quando foi eleito, em 2020, mas, posteriormente, migrou para o PP, em pleno acordo entre os partidos. Com sua saída rumo à Secretaria de Governo da prefeitura, nesta semana, a vaga foi ocupada por Claudinho Serra, que foi empossado ontem (23). “São todos amigos e estamos aqui, com muita alegria, representando a todos. Acho que posso contribuir muito. Será trabalho, trabalho e trabalho”, disse Cláudio Serra após a posse.

Agora, o PSDB volta a ter três representantes: Ademir Santana, Prof. Juari e Claudinho Serra. Já o PP ficou apenas com Victor Rocha.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

