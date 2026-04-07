Câmara CG se prepara para Conferência da ONU sobre sustentabilidade e protagonismo femininoo

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, recebeu a empresária Juliana Aranda nesta terça-feira (7) para tratar dos preparativos da Conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) que será realizada no dia 28 de abril, na Casa de Leis.

Com o tema “Sustentabilidade ambiental e justiça social: territórios, pessoas e dignidade no centro do desenvolvimento”, o evento ocorrerá das 15h às 20h e deve reunir lideranças, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos voltados ao desenvolvimento sustentável e à promoção da dignidade social.

Durante a reunião, foram alinhados os detalhes da programação. Juliana Aranda participará como conferencista e também será responsável pela mediação dos debates do Eixo 2 dos ODM’s (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), com foco na sustentabilidade ambiental.

A empresária destacou a importância de fortalecer ações voltadas ao protagonismo feminino, especialmente por meio de iniciativas concretas. “Queremos trabalhar isso por meio de palestras, pautas e projetos em que a mulher enxergue que, muitas vezes, precisa ajudar outra mulher, estendendo a mão e contribuindo para que ela também avance. A realidade de muitas mulheres é semelhante, por isso é fundamental olhar com carinho, com empatia e, principalmente, desenvolver projetos que nos ajudem nessa missão”, afirmou Juliana.

O presidente Papy ressaltou o papel da Câmara como espaço de debate e a relevância de discutir políticas públicas voltadas às mulheres. “Entendemos que o protagonismo feminino é fundamental como plataforma de combate à violência contra a mulher. Temos acompanhado casos recorrentes em Mato Grosso do Sul que exigem mais do que alerta, mas ações efetivas. Receber na Câmara um evento da ONU, de caráter internacional, que coloca a mulher em posição de protagonismo — seja na sustentabilidade, na política ou no empreendedorismo — é muito importante. A Câmara é a sede do debate”, pontuou Papy.

A realização da conferência reforça o papel institucional da Câmara Municipal de Campo Grande na promoção de discussões estratégicas e na articulação de pautas que dialogam com agendas globais, conectando o município a temas centrais do desenvolvimento contemporâneo. As inscrições para a conferência são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/conferencia-livre-ods-sustentabilidade-ambiental/3376533?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

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