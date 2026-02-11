Câmara aprova urgência para projeto que cria incentivos fiscais a datacenters

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica nessa terça-feira (10), o regime de urgência para o projeto de lei (PL) 278/26, que cria um regime especial de tributação voltado a serviços de datacenter no Brasil. Com a decisão, a proposta poderá ser analisada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa.