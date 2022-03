Câmara de Corumbá aprova reajuste de 6,42% para professores

Os professores da Rede Municipal de Ensino de Corumbá (REME) receberão os vencimentos de março já com reajuste de 6,42%. O índice foi aprovado na noite dessa terça-feira (8), pela Câmara de Vereadores por unanimidade.

“Com a edição da Lei Complementar nº. 258, de 18 de abril de 2020, com a participação e aquiescência do Poder Legislativo Municipal, foi concedida a primeira parcela daquilo que fora ajustado com a categoria”, explicou o prefeito, Marcelo Iunes.

Marcelo explicou que o impacto financeiro mensal com a efetivação da medida, está previsto no Orçamento Geral do Município. “Esta proposta vai ao encontro dos anseios dos profissionais que labutam diariamente no processo ensino-aprendizagem, de modo que se sintam motivados para a prestação do serviço educacional as crianças e adolescentes do nosso município”, enfatizou.