Camapuã atendida por Marcos Polon em demanda da BR-060

Deputado Federal aciona DNIT para recuperação de via em dois trechos

Aguardada há anos, na região norte de Mato Grosso do Sul, começa a ser realizada a obra de recapeamento e recuperação da rodovia BR-060. Intervenção feita pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com recursos federais, que foi acionado pelo Deputado Federal Marcos Pollon, em março deste ano.

“Pedi urgência no serviço, em virtude da preocupação local com a qualidade do asfalto, e o risco para a segurança de condutores. Reforçando também que parte da rodovia passa pelo município de Camapuã, sendo assim trajeto de trânsito intenso de veículos, caminhões, carretas, ambulâncias, algo que ajudaria na prevenção de acidentes”, detalha o parlamentar sul-mato-grossense, vice-líder do PL na Câmara dos Deputados.

O trecho que terá suporte em novo micro revestimento, com reperfilagem com CBUQ, compreende duas etapas. Uma delas de 98,6 quilômetros, com marco na divisa de Camapuã e Rio Verde de Mato Grosso, enquanto a outra frente de trabalho acontece com meta de serviços em mais 148 quilômetros da rodovia.

“A natureza desses contratos não é de estruturação de pavimentos, apenas visam a manutenção dos pavimentos e no máximo, alcançam uma recuperação funcional dos mesmos. A restauração desse segmento está em início de projeto executivo e, a intenção desta superintendência é licitar a obra até o final do ano”, explicou em nota o Analista de Infraestrutura de Transportes e Superintendente Regional – SR/DNIT-MS (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), Euro Nunes Varanis Júnior.

Por ano, estima-se que em Mato Grosso do Sul, cerca de 47 acidentes em rodovias sejam causados diretamente por más condições de rodovias, conforme o Atlas da Acidentalidade do Transporte Brasileiro. A BR-060, uma das mais importantes do país, atravessa o Estado em grande parte de sua extensão, possuindo no total 1.459 quilômetros para manutenção, compreendendo também áreas no Distrito Federal e Goiás.

