BRICS está atraindo parcerias globais de acordo com chanceler russo

A cidade de Sochi, na Rússia, foi palco de discussões cruciais sobre a ascensão do grupo BRICS e seu crescente atrativo para uma ampla gama de países interessados em estabelecer parcerias estratégicas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez importantes observações durante a 20ª reunião anual do Valdai Discussion Club, que reúne especialistas, políticos e diplomatas de mais de 40 países de todo o mundo.

Sob o tema “Multipolaridade Justa: Como Garantir Segurança e Desenvolvimento para Todos”, o Valdai Discussion Club deste ano está se tornando um fórum de discussão crucial sobre o mundo em constante evolução. O destaque da conferência foi o fortalecimento do BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem atraído crescente interesse global.

O ministro Sergei Lavrov, em suas observações, ressaltou a crescente importância do BRICS em um mundo multipolar. Ele afirmou que aproximadamente 20 países manifestaram interesse em estabelecer parcerias com o grupo, demonstrando assim a crescente relevância do BRICS nas relações internacionais.

“O mundo está se tornando multipolar, os países querem encontrar parceiros confiáveis, e a expansão do BRICS pode ser vista como uma prova direta disso”, destacou Lavrov. Ele também observou que “Seis países se juntaram aos cinco membros do BRICS (…) e quase 20 (…) também gostariam de estabelecer relações especiais (com a associação)”.

A confiança é uma característica fundamental do BRICS, de acordo com o ministro Lavrov. Ele enfatizou que os membros do grupo são considerados parceiros confiáveis em um cenário internacional cada vez mais complexo.

O BRICS se estabeleceu como uma plataforma para a cooperação econômica, política e cultural entre seus membros. Com um PIB combinado de cerca de US$ 15 trilhões, o grupo representa uma força significativa no cenário global e tem trabalhado para promover a multipolaridade e a justiça nas relações internacionais.

A 20ª reunião anual do Valdai Discussion Club, que ocorre em Sochi de 2 a 5 de outubro, continua a ser um espaço crucial para discussões sobre os desafios e oportunidades do mundo em constante mudança. Com a crescente atração de países interessados em parcerias com o BRICS, a importância do grupo e seu papel na promoção de um mundo multipolar e justo permanecem em destaque nas conversas globais.

Leia mais:

Com informações do Portal Xinhua.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram