Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120, diz Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os deputados vão buscar alternativas legislativas para evitar novos aumentos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. O tema vai ser discutido na reunião do Colégio de Líderes prevista para a próxima quinta-feira. Segundo Lira, o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120. Ele criticou o diretor da Petrobras Cláudio Mastella, que avalia um aumento nos preços em razão da alta do dólar.

“O diretor da Petrobras Cláudio Mastella diz que estuda com ‘carinho’ um aumento de preços diante desse cenário. Tenho certeza de que ele é bem pago para buscar outras soluções que não o simples repasse frequente”, afirmou Lira por meio de suas redes sociais.

Lira disse que a Câmara está fazendo seu dever de casa para ajudar na retomada do crescimento econômico, com respeito aos limites fiscais e sendo responsável em todas as suas sinalizações para o mercado.

“Mesmo assim, o dólar persiste num patamar alto. Junto com a valorização do barril de petróleo, a pressão no preço dos combustíveis é insustentável”, disse o presidente.

Há 15 dias, Lira já havia cobrado mais esclarecimentos públicos da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis e da logística do gás. Segundo ele, a estatal precisa ter uma política de preços clara e pensar no país, sobretudo neste momento de crise energética e de saída da pandemia.

Lira chegou a afirmar que o Congresso iria tomar providências para corrigir eventuais erros na empresa, sem prejudicar a economia e sem intervir na estatal nem retomar a política de controle de preços. (Agência Câmara de Notícias)

Acesse também: “Não está clara a política de preços da Petrobras neste momento de crise energética”, declara Lira

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, pediu alguns esclarecimentos públicos da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis e da logística do gás. Conforme ele, a estatal precisa ter uma política de preços clara e pensar no País, sobretudo neste momento de crise energética e de saída da pandemia.

Segundo Lira, o Congresso vai tomar providências para corrigir possíveis erros na empresa, sem prejudicar a economia e sem intervir na estatal nem retomar a política de controle de preços. Ele ainda disse que a empresa não pode pensar só no lucro e precisa ajudar a estruturar o investimento no Brasil. Para ele, é importante garantir previsibilidade para que o crescimento econômico se consolide, e a energia é fundamental para isso. (leia a matéria completa aqui)

Leia matérias do caderno impresso