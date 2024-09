Brasil e Colômbia manifestam preocupação com ordem de prisão contra opositor de Maduro na Venezuela

Os governos do Brasil e da Colômbia expressaram profunda preocupação com a ordem judicial emitida contra o ex-candidato e opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González, nas eleições da Venezuela. A nota conjunta foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil na terça-feira (3).

A ordem de prisão contra González foi decretada pela justiça venezuelana na segunda-feira (2). No comunicado, os governos brasileiro e colombiano afirmam que a decisão representa um obstáculo à busca por uma solução pacífica e dialogada entre as forças políticas da Venezuela.

De acordo com a nota, a medida judicial “afeta gravemente os compromissos assumidos pelo Governo venezuelano no âmbito dos Acordos de Barbados, em que governo e oposição reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento da democracia e a promoção de uma cultura de tolerância e convivência”. Os Acordos de Barbados, firmados recentemente, têm sido um marco nas negociações para um processo eleitoral mais democrático na Venezuela.

Em entrevista, Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a ação da justiça venezuelana, classificando-a como “a coisa errada a se fazer”. Amorim destacou que o Brasil observa uma falta de espaço para diálogo na Venezuela e reconheceu a escalada de autoritarismo no país. “É inegável que existe uma escalada de autoritarismo na Venezuela”, afirmou.

A decisão judicial contra Edmundo González é vista como um retrocesso nos esforços internacionais para promover a estabilidade política na Venezuela, onde governo e oposição têm enfrentado dificuldades em construir um caminho comum para a democracia e o respeito aos direitos humanos.

A nota conjunta dos governos brasileiro e colombiano reforça ainda, a necessidade de manter o diálogo e as negociações como ferramentas fundamentais para solucionar a crise política na Venezuela, e apela para que todas as partes respeitem os acordos já estabelecidos. A situação continua a ser monitorada de perto pela comunidade internacional, que teme pelo futuro do processo democrático no país.

Com informações do SBT News

