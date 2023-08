Braga Netto visita MS em meio a tensões envolvendo ex-presidente

Secretário do PL vem fortalecer a sigla no Estado e alinhar estratégias com líderes

O secretário nacional de Relações Institucionais do PL (Partido Liberal), Braga Netto, desembarca nesta segunda- -feira (21), na capital sul-mato- -grossense, para uma visita de três dias, marcada por um clima político tenso no partido. A visita ocorre no contexto das investigações em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, membro do PL, que tem enfrentado alegações graves, nas últimas semanas. O que pode siginificar que o represente da sigla terá a missão de medir a “temperatura” política local.

A chegada de Braga Netto a Campo Grande ocorre em um momento delicado para o PL, devido às recentes alegações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Nos últimos dois dias, o núcleo bolsonarista demonstrou preocupação, após o depoimento do hacker Walter Delgatti, na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) de 8 de Janeiro. Delgatti afirmou ter sido recrutado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), para um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em agosto do ano passado. O hacker também declarou ter recebido dinheiro de Zambelli e alegou que Bolsonaro teria proposto a violação das urnas eletrônicas, prometendo indulto em caso de prisão.

Apesar da turbulência que envolve a liderança maior do partido, o presidente estadual do PL-MS, deputado federal Marcos Pollon, ressaltou que o objetivo principal da visita de Braga Netto é fortalecer o PL no Estado e alinhar estratégias com líderes locais. A visita visa discutir os planos de atuação e as diretrizes do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, para as eleições de 2024.

No primeiro dia da visita, Pollon acompanha Braga Netto em uma série de compromissos, que incluem uma visita ao vice- -governador do Estado, José Carlos Barbosa, seguida de uma reunião na Famasul (Federação da Agricultura e da Pecuária). Na parte da tarde, o secretário se reúne com prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Em relação às preocupações em torno das alegações contra o ex-presidente Bolsonaro, Pollon expressa sua apreensão quanto a uma possível prisão do ex-presidente. Ele destacou, ao jornal O Estado que, politicamente, a prisão teria consequências negativas para o Brasil, como um todo.

A visita do secretário Braga Netto também deve envolver reuniões a portas fechadas para abordar questões delicadas que envolvem o partido e o ex-presidente Bolsonaro.

Pressão fortalece

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) também estará presente na comitiva de Braga Netto. O parlamentar Catan minimizou a possibilidade da visita ser ofuscada pelas alegações envolvendo Bolsonaro, ao jornal O Estado. Ele enfatizou que os eventos recentes fortalecem o presidente e o PL, além de reforçar a direita conservadora no país. “Não acho que ofusca em nada, pelo contrário, acho que tudo que está acontecendo só fortalece o presidente Bolsonaro, nosso partido e a direita conservadora. Essas narrativas, como a questão do hacker ligado ao PT, que falou das urnas, só ajudam a fortalecer o nosso presidente e o PL. Sobre o tal relógio: quem conhece nosso presidente sabe que ele usa no dia a dia um relógio simples, de plástico”, afirma Catan, que não vê problemas dele ter ficado com o relógio. “Não vejo mal algum em ele não querer ficar com o relógio ou até mesmo vender para pagar a conta do ativismo judicial que recai sobre ele. A população está percebendo a perseguição que vem sendo feita com o Bolsonaro e o poder dele de transferência de voto aumentou em mais de 50%. Tenho certeza disso! E acredito que aqui, em MS, a direita esteja mais forte do que nunca!”, afirmou.

O deputado reforça ainda que a direita fica mais forte com a presença do general. “Vamos acompanhar o general Braga Neto aqui em Campo Grande, em todas as agendas que pudermos e vamos ajudar a fortalecer ainda mais a direita e o nosso partido.”

O suplente da senadora Tereza Cristina (PP), tenente Portela, também acompanhará a visita, a convite do deputado João Henrique Catan

Ainda sobre a agenda do general, na terça-feira (22), o primeiro encontro será com deputados federais e estaduais para a apresentação do planejamento estratégico do Partido Liberal. Após este compromisso, o secretário segue para uma visita institucional à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em que deverá se encontrar com parlamentares estaduais.

O secretário se reunirá, também, com empresários do Estado para debater os desafios e oportunidades do setor. A terça-feira se encerra com uma visita ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) e ao TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O último compromisso de Braga Netto em Campo Grande será uma reunião, na quarta-feira (23), com membros da diretoria da Fiems (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul), na sede da instituição.

A visita de Braga Netto a Campo Grande, apesar das tensões internas e das questões delicadas em torno do ex-presidente Bolsonaro, tentará permanecer focada na promoção de alinhamentos estratégicos e no fortalecimento do Partido Liberal no Estado de Mato Grosso do Sul.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

