Braga Netto prepara terreno para visita de Bolsonaro e Michelle a MS

Ex-ministro tem presença programada no Estado, dia 21 de agosto

O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente pelo PL na eleição presidencial de 2022, está programando uma visita estratégica ao Mato Grosso do Sul. Sua estadia, marcada para iniciar em 21 de agosto e estender-se por três dias, tem como objetivo principal preparar o cenário para a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A presença dessas figuras do campo da direita da política nacional no Estado sinaliza para a contínua influência e vigor do grupo político, enquanto traçam planos para as eleições futuras, de 2024 e 2026.

O Tenente Portela, primeiro suplente ao Senado e membro do grupo político liderado por Braga Netto, confirmou, ao jornal O Estado, que estão em andamento os preparativos para a vinda do general ao Mato Grosso do Sul. Portela ressaltou que Braga Netto participará de um grande encontro em Campo Grande, que reforça a importância da região na estratégia política do grupo.

Durante sua estadia, o general Braga Netto também tem encontros agendados com autoridades locais, incluindo com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP). Essas reuniões têm como intuito fortalecer as relações políticas e discutir possíveis colaborações futuras.

Outra tarefa importante do general Braga Netto é articular com apoiadores do PL, em Mato Grosso do Sul, sobre estratégias para as próximas eleições, demonstrando o comprometimento do grupo com seu crescimento e influência regionais. A agenda da visita inclui, ainda, a organização dos detalhes da estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro no território sul-mato-grossense.

“O [ex-]presidente Bolsonaro está se preparando para vir e visitar as principais cidades do Estado. Ele vem com a [ex-]primeira-dama Michelle e também há possibilidades de virem os filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro”, disse Portela.

Deputado Pollon

O presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon, também desempenha um papel fundamental na organização da visita. Recentemente, ele teve a oportunidade de se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro e gravou um vídeo com ele. Bolsonaro elogiou a atuação de Pollon e sua presença em 61 municípios do Estado no primeiro semestre de seu mandato, destacando a importância desses esforços para a consolidação do grupo político na região.

Com a aproximação das eleições de 2024 e 2026, a presença do general Braga Neto e de sua equipe no Mato Grosso do Sul ressalta a determinação do grupo político em expandir sua influência e solidificar a base de apoio, ao mesmo tempo em que estabelecem conexões importantes com lideranças locais e preparam o terreno para a vinda do ex- -presidente Jair Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro se aproxima da base em MS

Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez chamada de vídeo para o grupo Conservadores de Três Lagoas como uma forma de incentivar a base. Ele disse ao grupo, de mais de 100 pessoas, que se acomodou em um salão com telão, que passa por dificuldades, mas que conseguirá sair vitorioso.

“A gente passa por um momento difícil. Ninguém entende o que aconteceu no final do ano passado. Mas a vida continua. As derrotas vêm daquilo que a gente não acredita. Na política, a gente estava melhorando e a nossa vida passa pela política das Câmaras, das prefeituras, das Assembleias e do Congresso. Temos um país maravilhoso, rico em todos os aspectos. Não podemos nos abater diante de derrotas. Vamos em frente. Tivemos críticas às instituições e algumas palavras em relação à liberdade, mas essas coisas passam. Reacendemos, no Brasil, o amor à pátria, a cantar o hino nacional, a conhecer o que é comunismo, às instituições e como elas são complexas”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente fez críticas ao novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principalmente ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem- -Terra) e aos decretos que diminuem a flexibilização da compra e uso de armas de fogo. “No nosso tempo, o MST deixou de existir, agora voltou. Conosco, o homem de bem teve a possibilidade de armamento, agora deixou de poder ter esse direito. No agronegócio fizemos um gabinete técnico com a Tereza Cristina. Nós fizemos um Brasil bem melhor do que era, diferente dessa sala e loteamento de ministérios que vemos agora. E isso vem da irresponsabilidade de alguns de escolher gente, para presidente, extremamente desqualificada”.

Bolsonaro disse ainda que o PL está se organizando em todas as cidades do Brasil e que em Mato Grosso do Sul também há grandes planos, para que o partido eleja um grande número de vereadores e prefeitos. “Temos o PL ativo, um partido jovem. Vamos ter as eleições municipais e nosso objetivo é lotar nossas Câmaras e prefeituras com o nosso time, para que em 2026 tenhamos a esperança de fazer diferente.”

Por –Rayani Santa Cruz

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.