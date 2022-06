Bolsonaro recebe apresentador do Fox News dos EUA para dar entrevista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta quarta-feira (29) o jornalista norte-americano Tucker Carlson, apresentador da Fox News. A ida ao Palácio da Alvorada foi marcada para uma entrevista do chefe de Estado para a emissora conservadora, que será divulgada na quinta-feira (30).

“Recebi hoje, no Palácio do Alvorada, o jornalista americano @tuckercarlsontonight, apresentador do programa jornalístico de maior audiência dos EUA. Mostramos ao mundo a verdade sobre o Brasil, sobre o nosso governo e tenho certeza que mais uma vez a verdade irá nos libertar”, publicou Bolsonaro em seu perfil do Instagram.