Bolsonaro e Michelle devem vir a MS para evento de filiação do PL

Informação foi prestada pelo presidente regional da sigla, deputado Marcos Pollon

A expectativa para vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira Dama, Michelle Bolsonaro a Campo Grande aumenta a cada dia. Ambos trabalham pela expansão do Partido Liberal (PL) em todo o Brasil e, os sul-mato-grossenses não param de especular quando chegaria a sua vez de recebê-los. A frente do PL Mulher, Michelle, entre os dois, é quem tem mais viajado pelo Brasil, por onde passa carrega multidões assim como Bolsonaro.

A estratégia é a mesma da última eleição, continuar a eleger cada vez mais representantes do PL nas Câmaras municipais, estaduais e federais, além de prefeituras e vice-prefeituras. Com ano de eleições municipais todo esse trabalho se intensifica e enfim, em breve teremos novamente a visita de Bolsonaro, que foi o presidente que mais veio a Mato Grosso do Sul e de Michelle.

Apesar de não ter data definitiva, a vinda do casal deve acontecer no próximo mês, com objetivo de realizar uma das maiores filiações partidárias já vista no Estado, assim anunciou o presidente do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Pollon (PL), nas redes sociais. “Pessoal! Logo, logo, presidente Bolsonaro e ona Michelle vão estar no Mato Grosso do Sul. Se preparem para o maior evento de filiação partidária da história do Estado. Vamos lá! Estamos juntos!”, disse Pollon em vídeo com o deputado estadual Rapael Tavares (PRTB).

Rafael Tavares (PRTB) é um deputado que poderá migrar ao PL, embora ainda não seja período da janela partidária. Como presidente do PL Mulher, a vinda de Michelle também vai marcar a filiação de mulheres sul-mato-grossenses que serão candidatas no próximo pleito. Michelle é vista como uma líder pelas mulheres de direita e tem sido, a maior incentivadora para que elas ingressem na política.

Também nas redes sociais, Bolsonaro e Pollon declaram que o PL (Partido Liberal) terá candidato próprio nas eleições 2024, em Campo Grande. Pollon vem defendendo que a direita sul-mato-grossenses, se una em torno de um único candidato. “O PL junto com o presidente Bolsonaro, terá candidato em Campo Grande e nós estamos construindo isso aí em conjunto em fortalecimento da direita”, disse Pollon ao lado de Bolsonaro.

“Só tem uma cidade que vai ter segundo turno, que poderá ter aqui em Campo Grande, a ideia é termos um candidato nosso para reforçar a bancada de vereadores”, afirmou Bolsonaro.

Além disso, o ex-presidente comentou que o partido analisa candidatos para o interior do Estado. “Os demais (municípios) seria bom nós lançarmos candidato competitivo, caso seja possível, a gente vai compor, um vice, para a gente poder crescer no Estado e levar o PL para todas as regiões”, explicou. Referindo-se ao presidente Lula (PT), Bolsonaro destacou que o PL “é o único partido no momento que demonstra realmente ser oposição ao que está aí”.

Além do nome do deputado Marcos Pollon para ser o pré-candidato, a direita tem ainda como opções em Campo Grande, os nomes do deputado João Henrique Catan (PL), deputado Rafael Tavares (PRTB) e do ex-deputado Capitão Contar (PRTB). Em Dourados, o PL tem o nome do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Por Daniela Lacerda

