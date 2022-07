Bolsonaro desmarca encontro com presidente de Portugal

Jair Bolsonaro desmarcou uma reunião que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O encontro aconteceria na segunda-feira (4). O motivo teria sido que Rebelo havia tido uma reunião com Lula, o que irritou o presidente.

“Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação” Disse Bolsonaro.

Segundo o governo português, o presidente visitaria São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas com o cancelamento do evento que aconteceria no Itamaraty, o chefe de Estado não deve viajar para a capital do país.

Como presidente, Rebelo é chefe de Estado em Portugal. O comando de governo é exercido pelo primeiro-ministro, o socialista António Costa. É a segunda vez que o presidente do país europeu vem ao Brasil neste ano. A primeira havia sido para a reabertura do Museu da Língua Portuguesa. Na ocasião, Bolsonaro também não compareceu.

Resposta de Marcelo Rebelo

O presidente de Portugal se posicionou após o cancelamento da reunião. Ele diz que entende os motivos de Bolsonaro, porém ressaltou as diferenças políticas entre os dois países, principalmente em relação à guerra na Ucrânia.

“Quem convida pra almoçar é que decide se quer almoçar ou não. Se o presidente da República Federativa do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, que não entra na sua programação. Eu respeito quem convida deixar de convidar pelas razões que queira, por inoportunidade política, pessoal”, disse o presidente português. “Eu entendo que há questões políticas. Portugal é aliado da Ucrânia, Brasil não. Agora o almoço é uma questão que não constava no primeiro programa da ida ao Brasil. É possível o almoço, tudo bem. (Se) Não é possível, ninguém morre”, comentou ele informando que não haveria grandes problemas por conta desse desencontro.

