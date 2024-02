Bolsonaro cancela vinda a Campo Grande e lança Catan candidato a prefeito

O ex-presidente da República e atual presidente de honra do Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro confirmou que não virá ao evento em Campo Grande, marcado para o próximo dia 24. O presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Pollon já tinha sido foi avisado e, em entrevista concedida a uma emissora de rádio, Bolsonaro disse que a sua vinda estava sendo estudada, mas não pode ser confirmada.

No entanto, o ex-presidente disse que a ex-primeira Dama e atual presidente do PL mulher Michele Bolsonaro deve estar em Mato Grosso do Sul sábado (24), mas não deverá falar sobre a definição de uma candidatura do PL para a disputa da Prefeitura da Capital. Ela deve tratar da participação da mulher na política em um evento, que acontecerá no Bosque dos Ipês, terá os portões abertos às 8 horas, com previsão de início às 10 horas.

Durante a entrevista de hoje, Bolsonaro disse que esteve reunido com o ex-candidato a governador de Mato Grosso do Sul e ex-deputado estadual Capitão Contar e com o atual deputado João Henrique Catan e encaminhou a pré-candidatura de Catan a prefeito de Campo Grande pelo PL. Contar também avalia uma possível filiação ao PL uma vez que atualmente está sem partido e tem um convite para entrar na sigla liberal.

Leia mais: Bolsonaro convoca manifestações de rua para intimidar o STF

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram