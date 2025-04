Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue na UTI sem previsão de alta

Internado desde a última semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no quadro clínico nas últimas 24 horas, segundo boletim médico divulgado neste domingo (20). Ele permanece sob acompanhamento pós-operatório e ainda não há previsão de alta. A cirurgia, realizada no domingo passado (13), teve como objetivo tratar complicações abdominais causadas por aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, sequelas da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

De acordo com a equipe médica responsável, Bolsonaro segue com pressão arterial controlada e responde bem ao tratamento. Apesar da boa evolução, o ex-presidente continua em jejum oral e recebe nutrição parenteral exclusiva — alimentação administrada diretamente pela veia. Ele também realiza sessões intensivas de fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação. Por recomendação médica, as visitas continuam proibidas.

Boletim médico

O boletim, assinado por sete profissionais, incluindo os médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique e Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, reforça que o ex-presidente permanece estável. “Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, diz o documento.

Mesmo hospitalizado, Bolsonaro tem mantido contato com os apoiadores por meio das redes sociais. Em publicação feita neste domingo, ele compartilhou informações sobre sua rotina no hospital, agradeceu as mensagens de apoio e destacou o trabalho da equipe médica.

“Por enquanto, ainda sigo sem alimentação oral, recebendo nutrição por via venosa, e realizando sessões diárias e mais acentuadas de fisioterapia para acelerar minha recuperação”, escreveu.

Ele também relatou que, pela manhã, o curativo na área dos pontos centrais foi retirado para limpeza e avaliação da cicatrização, além da presença de um dreno na lateral esquerda do abdômen.

“Agradeço imensamente a todos que têm enviado orações e mensagens de apoio. Elas fazem diferença”, finalizou o ex-presidente.

Histórico de cirurgias

Desde o atentado sofrido em Juiz de Fora (MG), em 2018, esta foi a quinta cirurgia de Bolsonaro relacionada ao episódio. O procedimento mais recente teve caráter corretivo e foi considerado complexo pelos médicos. A expectativa da equipe é de que, com a recuperação adequada, ele possa retomar a rotina gradualmente nas próximas semanas.

Enquanto isso, Bolsonaro permanece sob observação rigorosa, e o país acompanha com atenção cada novo boletim.

