Boletim de Urna online garante resultado rápido após votação

Online os eleitores poderão conferir os eleitos do dia 02 logo após fechamento das urnas

Antes o trâmite levava até dois dias após as eleições para que fossem impressos os boletins de urnas, mas nesta eleição do próximo 02 de outubro os interessados poderão conferir de forma rápida através dos BUs (boletins de urnas), que estarão disponíveis na internet logo após a votação. TCU vai realizar a leitura do QR Code dos boletins de 4.161 urnas.

A ação funcionará assim: vias impressas dos BUs serão recolhidas nas seções eleitorais pelos TREs, que as encaminharão ao TSE. A Corte Eleitoral, por sua vez, as entregará ao TCU, parra que seus auditores possam comparar a informação do documento físico com a disponibilizada pelo TSE na rede.

O TCU dará ciência ao TSE da amostra selecionada após a conclusão dos procedimentos de totalização e recebimento dos respectivos dados. Com essa ação, o TCU atestará que a informação exposta ao público na seção eleitoral é a mesma totalizada pelo TSE e que compõe o resultado final da eleição.

Para executar outros procedimentos de auditoria, haverá também auditores do TCU nas capitais dos estados e no Distrito Federal.