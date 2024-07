Beto Pereira diz que PSDB confirmará sua candidatura na primeira semana do período de convenções

“O PSDB vai realizar a convenção na primeira semana de abertura do estabelecido pela Legislação Eleitoral “. Está foi a informação do pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB deputado federal Beto Pereira, ao conceder entrevista durante visita ao Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e após ter sido recebido pelo diretor, o empresário Jaime Valler. Ele acredita que até a convenção já estará definido, inclusive o nome do vice, que virá de um dos partidos aliados.

Com relação ao nome que deverá ser escolhido para vice, Beto Pereira disse que durante as conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro ele chegou a ser indagado se o vice poderia ser do PL, o que lhe foi assegurado que sim. “Nesta semana vamos intensificar as conversas para que um nome venha a ser definido antes da convenção que pode acontecer já a partir do próximo sábado, dia 20″, afirmou Beto Pereira.

Com relação ao Plano de Governo, Beto Pereira disse que, através do Programa Boa Prosa” o PSDB já vem coletando sugestões junto aos diversos segmentos da sociedade para a elaboração de um plano de Governo que deverá ser registrado na Justiça Eleitoral. “Conversamos com todos os segmentos da sociedade e agora entraremos na fase de elaboração para que durante a campanha possamos apresentar para o eleitor de Campo Grande.

Outro aspecto destacado por Beto Pereira é que, enquanto O Governo do Estado vive um momento de franco desenvolvimento, Campo Grande não acompanha esse ritmo e isso se deve à falta de um ambiente propício para a atração de investidores.” Enquanto Mato Grosso do Sul recebe R$ 110 bilhões em investimentos nos últimos anos, Campo Grande chegou a R$ 68 milhões”, destacou Beto Pereira ao constatar que a Capital está perdendo a corrida para os municípios do interior.

Por Laureano Secundo