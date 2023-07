Barbosinha é o governador do MS

O governador Eduardo Riedel ( PSDB), viajou aos Estados Unidos e o vice-governador, Barbosinha ( PP), assumiu nesta segunda (10), o Estado.

Pela manhã, Barbosinha já se reuniu com o secretário de Governo, Pedro Caravina. Ele assume os compromissos do Governo do Estado e participa de encontro com gestores da iniciativa privada e governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Helder Barbalho (Pará).

O evento é promovido pela organização Comunitas, criada sem fins lucrativos pela antropóloga Ruth Cardoso. O encontro terá uma série de estudos sobre o tema (verde), para avaliar e discutir projetos que possam ser usados pelos gestores públicos, com foco no desenvolvimento sustentável.