Bandeirantes pode ter nova eleição para prefeito, após ministro do TSE cassar registro

O município de Bandeirantes poderá ter nova eleição. O prefeito eleito, Álvaro Urt (PSDB), teve o registro de candidatura cassado pelo ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), André Mendonça. Ele já recorreu da decisão, mas o recurso ainda não foi julgado, sendo que a expectativa é que uma solução seja dada antes da diplomação, prevista para o mês de dezembro.

Álvaro Urt é o único prefeito de Mato Grosso do Sul com posse em risco, enquanto os demais não tiveram suas eleições contestadas e mesmo o prefeito de São Gabriel do Oeste, que teve a candidatura contestada pelo próprio partido, o PSD, com a retirada do pedido está desimpedido de assumir o cargo.

O MPF (Ministério Público Federal) deu parecer favorável ao pedido do diretório do PSD para anulação do processo que movia contra a convenção do partido em São Gabriel do Oeste, que autorizou a candidatura de Leocir Montagna (PSD). Com o parecer favorável, o prefeito fica muito perto de sair da condição de sub judice e assumir o mandato de prefeito em São Gabriel do Oeste. Ele precisou recorrer à justiça para garantir a candidatura.

Em 2020, Álvaro também foi eleito, mas teve o mandato contestado na Justiça, que determinou nova eleição. Na ocasião, Gustavo Sprotte assumiu interinamente e depois foi eleito.

O ex-prefeito foi cassado após apuração da Comissão de Investigação processante, que baseou-se em denúncia fundada integralmente na operação “Sucata Preciosa”, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao crime Organizado).

Na época, o Gaeco apurou irregularidades em notas fiscais emitidas à Prefeitura de Bandeirantes para a realização de serviços de manutenção dos veículos da frota municipal, com a realização dos pagamentos sem a execução dos serviços.

Por Laureano Secundo