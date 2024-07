Bancada de MS será liderada por Soraya Tronicke

A Senadora assumirá a bancada a partir do segundo semestre

A bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Federal será liderada pela senadora Soraya Tronicke (Podemos), a partir do segundo semestre deste ano. O deputado federal Vander Loubet (PT) ressaltou que a escolha da senadora foi definida em consenso pelos 11 parlamentares do estado que se reuniram em um evento de entrega de emendas federais.

O deputado federal ainda irá acompanhar a destinação das emendas deste ano, enquanto Soraya Tronicke se capacita para coordenar os recursos de 2025, que tem como previsão o repasse de R$800 milhões de verbas para o Estado.

A bancada é composta por oito deputados federais e três senadores, incluindo a Soraya Tronicke, Nelsinho Trad (PSD) e Treza Cristina (PP)

