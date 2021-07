Reunião entre Ciro Nogueira e Bolsonaro é adiada

Problemas no avião do senador Ciro Nogueira (PP-PI) adiou a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que o confirmou como novo ministro da Casa Civil. Agora, o encontrou ficou para terça-feira (27).

O avião saiu de Los Cabos, no México, com destino a Cidade do México na noite de domingo (25), mas precisou voltar. Segundo a CNN Brasil, ele está voltando agora pela manhã para o Brasil.

A conversa que ele vai ter com o presidente Jair Bolsonaro envolve o convite para o senador assumir a chefia do novo Ministério. Ciro já aceitou para assumir a Casa Civil, responsável pela articulação política do governo.

Segundo a apuração da CNN, entre as tarefas, o novo ministro deve lidar com o mal-estar da base governista diante da possibilidade de veto do fundão; aprovar o projeto que viabiliza a privatização dos Correios; reduzir os danos da CPI da Pandemia para o governo.

A confirmação de Ciro para a Casa Civil foi feita pelo presidente no último dia 22 de julho. Durante uma entrevista para a Rádio Banda B, Bolsonaro confirmou o convite do senador para a Casa Civil e de Onyx Lorenzoni para chefe do Ministério do Trabalho.

Além destes nomes, foi confirmado ainda Luiz Eduardo Ramos para a secretaria geral, que era chefiada por Onyx.

