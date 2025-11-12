Avaliação positiva do governo Lula cai e volta ao patamar de setembro, aponta pesquisa Genial/Quaest

Após atingir o melhor resultado do ano em outubro, a avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cair em novembro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12). O levantamento mostra que 31% dos entrevistados consideram o governo “bom” ou “ótimo”, ante 33% na rodada anterior. Já a avaliação negativa subiu de 37% para 38%, enquanto 28% classificam a gestão como “regular”, ante 27% em outubro.

A aprovação pessoal de Lula também registrou leve queda: 47% afirmaram aprovar o governo, um ponto percentual a menos do que no mês passado, enquanto a desaprovação subiu de 49% para 50%. As variações estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O recuo ocorre após a megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro no fim de outubro, que resultou em 121 mortes, entre elas, quatro policiais e 117 suspeitos, e provocou forte repercussão nacional.

Entre os entrevistados, 57% disseram discordar da declaração de Lula de que, do ponto de vista do Estado, a operação foi “desastrosa”, enquanto 38% concordaram com o presidente. Para 67%, a polícia fluminense não exagerou na força empregada, embora 55% tenham afirmado que não gostariam de ver uma ação semelhante em seus estados. Outra fala polêmica de Lula, em que afirmou que “os traficantes também são vítimas do usuário”, foi rejeitada por 81% dos entrevistados. Segundo a pesquisa, 39% acreditam que a declaração foi um mal-entendido, e 51% a consideram uma opinião sincera. O presidente se retratou posteriormente, afirmando que a frase foi “mal colocada”.

A pesquisa também perguntou sobre o encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado no mês passado. Para 45% dos entrevistados, o presidente brasileiro saiu fortalecido da reunião, enquanto 30% o avaliaram como mais fraco e 10% disseram que ele permaneceu igual. Sobre o tarifaço de 50% imposto pelos EUA a produtos brasileiros, 51% acreditam que os dois países chegarão a um acordo para reduzir as taxas, ante 48% em agosto. O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

