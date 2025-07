Atendendo a demanda da população, Dr. Victor Rocha articula pavimentação e drenagem para os bairros Parati e Alto do Boa Vista 

O vereador Dr. Victor Rocha segue firme no compromisso de transformar realidades por meio de ações concretas em infraestrutura. Na última quinta-feira (03), ele se reuniu com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, para tratar da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Parati e Alto do Boa Vista, duas das regiões que mais sofrem com ruas de terra e falta de estrutura básica.

A agenda foi articulada pelo vereador, após solicitações feitas por moradores e lideranças locais, especialmente pelo presidente do bairro Parati, Igor Vaz, que tem atuado ativamente junto ao vereador na reivindicação por melhorias.

Durante a reunião, foi confirmado que o croqui da obra já foi elaborado e encaminhado pela Sisep à Secretaria de Obras do Estado, que é a responsável pela análise e aprovação do projeto. Após essa etapa, o processo segue para a Sudeco, que conduzirá a licitação e posterior execução da obra.

“A pavimentação muda a vida das pessoas. Infraestrutura é qualidade de vida, saúde e dignidade. Nosso mandato é construído com quem vive a realidade dos bairros e sabe o quanto isso faz falta”, destacou Dr. Victor Rocha.

A obra beneficiará diretamente centenas de famílias, solucionando transtornos como lama em dias de chuva, poeira em períodos secos, além de melhorar o acesso a serviços essenciais como ambulâncias, transporte escolar e coleta de lixo.

Com presença nos bairros, escuta ativa da comunidade e articulação institucional, Dr. Victor Rocha e as lideranças locais seguem construindo pontes entre a população e o poder público, garantindo que as prioridades da periferia estejam no centro das decisões.

Também esteve presente na agenda o influenciador digital Bruno Ortiz.

Por Assessoria de Imprensa

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram