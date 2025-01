Assomasul deve abrir registro de chapas para diretoria na próxima semana

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), realiza a eleição para a diretoria do biênio 2025/26 no próximo dia 30 de janeiro e a previsão que o edital para a abertura de registros de chapas ocorra no próximo dia 10 de janeiro. O nome que tem maioria em consenso para presidir a instituição é o prefeito reeleito em Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli (PSDB).

Valdir Júnior, encerrou em dezembro de 2024 seu mandato como prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul. O consenso sobre Tomazelli suceder o também tucano Valdir Couto de Souza Jr, prefeito de Nioaque, na presidência da Assomasul foi decidido após um encontro com os 44 prefeitos do PSDB eleitos, o ex-governador e presidente regional da sigla, Reinaldo Azambuja, e outras lideranças.

Nas últimas semanas, o prefeito de Itaquiraí esteve com os prefeitos de Jardim Guga (PSDB), Caracol -Neco Pagliosa (PSDB), Bodoquena – Maria Girleide (MDB), Bonito – Josmail (PSDB) e Guia Lopes da Laguna Dr. Max (PL), para discutir o futuro da Assomasul e o fortalecimento do municipalismo em Mato Grosso do Sul.

Além do presidente, devem ser eleitos o 1° vice-presidente, 2° vice-presidente, secretário-geral, 2° vice-secretário, 3° secretário, tesoureiro Geral, 2° tesoureiro, diretor de Relações Públicas, diretor de Assuntos Municipalistas, diretor de Patrimônio, diretor de Saúde, diretor de Cultura, diretor Esportivo, três membros para o Conselho Fiscal e três membros para o Conselho Fiscal Suplente.

Aproximar Assomasul das prefeituras

Thalles pretende discutir temas que impactam o dia a dia das gestões municipais e destacou duas medidas importantes para aproximar as prefeituras da instituição e garantir a melhoria contínua do trabalho do executivo municipal. “Não podemos ficar aguardando surgir uma capacitação, precisamos ver o que tem de novidade, quais as exigências para as prefeituras, e garantir o acesso. Isso trará benefício para o estado e municípios”, disse.

O impacto da reforma tributária é um dos temas centrais que Thalles pretende trazer para a pauta, já que os prefeitos eleitos estarão à frente da gestão durante o período de transição. “Estaremos discutindo e formando uma comissão para fazer essa reforma tributária que vem por aí, porque a reforma ainda é muito obscura para todos”, defendeu.

Para Thalles, uma das prioridades será capacitar os prefeitos na prestação de contas dos municípios, exigida pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) “A gente quer fazer uma capacitação imediata, muitas prefeituras ainda não estão preparadas para implantação desse sistema e é uma exigência”, disse. “Essa é uma das funções da Assomasul, pegar essas dificuldades e avançar tentando buscar a solução para as prefeituras”, completou.

Tomazelli pretende criar a diretoria de cidadania dentro da Assomasul. O objetivo é abordar mais questões de assistência social. “Por exemplo, você traz a resolutividade nesse eixo de trabalho, começa a ter uma diretoria aonde consegue olhar todas as dificuldades locais”, justifica.

O prefeito de Itaquiraí ainda defendeu a participação dos demais partidos em sua chapa, porém ainda não revelou nomes. “Eu defendo que nossa chapa contenha todos os partidos, de acordo com a quantidade de prefeitos que eles representam no Estado”.

Por Carol Chaves

