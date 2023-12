Assomasul anuncia o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul

A Assomasul vai realizar 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, um evento que promete unir prefeitos, gestores públicos, instituições e fornecedores em prol de um diálogo enriquecedor sobre Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Públicae eterácomo tema: Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Pública

Realizado nos dias 3 e 4 de outubro de 2023, o evento acontecerá no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes e constará de uma feira de networking exclusiva, fomentando a interação entre prefeituras, fornecedores e instituições de produtos, serviços e soluções inovadores voltado para o setor público, que visa otimizar os processos de gestão e municipalismo.

Por meio de painéis de discussão e palestras inspiradoras, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul se propõe a proporcionar um ambiente onde ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serã compartilhados e debatidos.

Leia mais: Prefeitos buscam mais garantias em texto da reforma tributária

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram