Assembleia Legislativa tem 17 deputados reeleitos

Em Mato Grosso do Sul, dos 24 cargos de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, apenas sete não foram reeleitos e deram lugar a nomes conhecidos da política do Estado.

Uma novidade na Casa de Leis é a eleição de duas mulheres, Lia Nogueira com 15.155 votos, e Mara Caseiro com 49.512 votos, que atuou por algum tempo como suplente e na sequência assumiu a cadeira de Onevan na Assembleia e sendo a com maior número de votos.

O único deputado eleito em primeiro mandato é Rafael Tavares, que já disputou várias eleições. O partido PSDB ganhou mais cadeiras com sete eleitos, entre os partidos que elegeram deputados, além do PSDB, estão: PT teve três eleitos, Patriota um eleito, PL com três, MDB três eleitos, PP dois, PRTB um eleito, Republicanos um eleito, PSD um candidato, PDT um eleito e Podemos um eleito. Os outros partidos não terão representantes na Assembleia Legislativa.

O deputado eleito Junior Mochi disse que se sente feliz e quer continuar contribuindo com a população. “Espero poder contribuir ainda mais com o bem-estar da nossa gente”, afirmou Junior Mochi (MDB). A disputa deste ano teve 397 candidatos, sendo 16,54 concorrentes por vaga.

Confira a lista:

Por Rayani Santa Cruz, Bruna Marques, Suelen Morales e Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.